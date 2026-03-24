Apple nutzt den heutigen Abend, um verschiedene Updates für seine Systeme zu veröffentlicht. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.4, iPadOS 26.4 und macOS 26.4 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit watchOS 26.4 weiter. Auch die Apple Watch hat ein frisches Update spendiert bekommen.

watchOS 26.4 ist da: Das bringt das Update für die Apple Watch

Ab sofort könnt ihr watchOS 26.4 von den Apple Servern herunterladen und installieren. In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält folgende Verbesserungen:

Unterstützung für AirPods Max 2

Durch Tippen auf das Symbol für die Trainingsart in der Trainings-App kannst du ein Training starten.

8 neue Emoji, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin und ein verzerrtes Gesicht, sind in der Emoji-Tastatur verfügbar.

So installiert ihr das Update