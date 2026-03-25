Apple hatte in der vergangene Woche die neuen AirPods Max 2 angekündigt und den Vorverkaufsstart für den 25. März 2026 angesetzt. Ab sofort lassen sich die neuen Over-Ear-Kopfhörer bestellen. Der tatsächliche Verkaufsstart findet Anfang April statt. Die neuen AirPods Max 2 zeichnen sich in erster Linie durch den H2-Chip aus, dieser sorgt unter anderem für eine effektiverer aktive Geräuschunterdrückung, eine verbesserte Klangqualität und neuen Funktionen wie Adaptives Audio und Live Übersetzung.

Jetzt vorbestellen: AirPods Max 2

Durchaus unerwartet hatte Apple in der vergangenen Woche die AirPods Max 2 angekündigt. Optisch hat sie an den Kopfhörern nichts verändert. Auch bei der Farbauswahl gibt es keine Änderungen. Die größte Verbesserung liegt im verbauten H2-Chip. Dieser sorgt für für zahlreiche Verbesserungen, die die AirPods Max (1. Generation) nicht bieten.

Dank des H2 Chips und neuer Algorithmen für Computational Audio bieten AirPods Max 2 eine Aktive Geräuschunterdrückung, die bis zu 1,5-mal effektiver ist als bei der Vorgängergeneration. Zu den intelligenten Funktionen, die der H2 für die AirPods Max 2 liefert, gehören Adaptives Audio, Konversationserkennung, Live Übersetzung, Stimmisolation, Kamerafernbedienung, Audioaufnahmen in Studioqualität, Laute Geräusche reduzieren, Personalisierte Lautstärke und Siri Interaktionen.

Der AirPods Max 2 kann ab sofort vorbestellt werden. Laut Apple-Webseite werden Online-Bestellungen ab dem 01. April 2026 ausgeliefert. Auch Bestellungen im Apple-Store auf Amazon werden zum selben Tag ausgeliefert.