Apple hat der Analysefunktion in App Store Connect das bisher größtes Update verpasst. Zugegebenermaßen betrifft dies in erster Linie Entwickler zur Analyse von Käufen und Abonnements. Nichtsdestotrotz möchten wir euch die Neuerungen nicht vorenthalten. Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche gibt es mehr als 100 neue Analyse-Kennzahlen, um die Leistung von Apps und Spielen zu messen.

Neue Daten zu In-App-Käufen und Abonnements sind jetzt in App Store Connect verfügbar

App Store Connect ist ein Tool, mit dem App-Entwickler App-Store-Metriken wie die Gesamtzahl der Downloads einsehen können. Dieses Tool erhält nun sein bisher größtes Update.

Apple zufolge bietet App Store Connect eine verbesserte Benutzererfahrung, die es einfacher macht, die Leistung von Apps und Spielen zu messen. Es stehen über 100 neue Kennzahlen zur Verfügung, darunter auch Daten zu In-App-Käufen und Abonnements.

Apple beschreibt das Update wie folgt