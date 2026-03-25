Apple hat der Analysefunktion in App Store Connect das bisher größtes Update verpasst. Zugegebenermaßen betrifft dies in erster Linie Entwickler zur Analyse von Käufen und Abonnements. Nichtsdestotrotz möchten wir euch die Neuerungen nicht vorenthalten. Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche gibt es mehr als 100 neue Analyse-Kennzahlen, um die Leistung von Apps und Spielen zu messen.
Neue Daten zu In-App-Käufen und Abonnements sind jetzt in App Store Connect verfügbar
App Store Connect ist ein Tool, mit dem App-Entwickler App-Store-Metriken wie die Gesamtzahl der Downloads einsehen können. Dieses Tool erhält nun sein bisher größtes Update.
Apple zufolge bietet App Store Connect eine verbesserte Benutzererfahrung, die es einfacher macht, die Leistung von Apps und Spielen zu messen. Es stehen über 100 neue Kennzahlen zur Verfügung, darunter auch Daten zu In-App-Käufen und Abonnements.
Apple beschreibt das Update wie folgt
- Über 100 neue Metriken. Greift jetzt in Analytics auf Monetarisierungs- und Abonnementdaten zu, um die Performance eurer In-App-Käufe und Angebote besser zu verstehen.
- Neue Kohortenfunktionen. Analysiert das Nutzerverhalten anhand gemeinsamer Attribute wie Downloaddatum, Downloadquelle, Angebotsstartdatum und mehr, um die Performance einer bestimmten Nutzergruppe im Zeitverlauf zu messen. Wenn ihr eure Ihre App beispielsweise in einer neuen Region eingeführt habt, könnt ihr beobachten, wie lange Nutzer in dieser Region im Vergleich zu etablierteren Regionen für einen Kauf benötigen. Die Kohortendaten werden aggregiert, um die Privatsphäre der Nutzer zu gewährleisten.
- Neue Vergleichsgruppen-Benchmarks. Findet heraus, wie ihr im Vergleich zu anderen abschneidet – mit zwei neuen Monetarisierungs-Benchmarks: Download-zu-Zahlungs-Conversion und Umsatz pro Download. Die Benchmarks nutzen Techniken der differenziellen Privatsphäre, um die Leistung einzelner Entwickler zu schützen und gleichzeitig aussagekräftige und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.
- Zwei neue Abonnementberichte. Exportiert diese über die Analytics Reports API, um Offline-Analysen durchzuführen und Analytics in eure eigenen Datensysteme zu integrieren.
- Zusätzliche Filter. Wendet bis zu sieben Filter gleichzeitig auf eure ausgewählten Metriken an, um detailliertere Einblicke zu gewinnen.
- Leitfaden zur App-Store-Analyse. Dieser neue Leitfaden in der App Store Connect-Hilfe ermöglicht es euch, eine datenbasierte Strategie zu entwickeln und die Tools und Funktionen des App Stores zu verstehen, die ihr für das Wachstum eures Unternehmens nutzen könnt.
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