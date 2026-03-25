In den ersten drei Monaten hat Apple TV bereits zahlreiche Nominierungen und Awards für seine Original-Serien, -Filme und Dokumentationen einheimsen können. Highlight war sicherlich der Gewinn des Oscars für den „Besten Sound“ im Original-Film F1. Nun kann sich der Video-Streaming-Dienst über 25 weitere Nominierungen für die BAFTA Television Awards 2026 freuen. Darüberhinaus hat Apple TV weitere Nominierungen erhalten.

BAFTA Television Awards 2026: Apple TV mit 15 Nominierungen

Apple TV wurde mit 15 Nominierungen für neun Originals bei den BAFTA Television Awards 2026 ausgezeichnet. Zu den Top-Kategorien gehörten Nominierungen in den Kategorien „International“ für „Severance“, „Pluribus“ und „The Studio“ sowie „Factual Entertainment“ für „Knife Edge: Chasing Michelin Stars“ und „Specialist Factual“ für „Vietnam: The War That Changed America“. Auch „Smoke“, „Down Cemetery Road“, „Slow Horses“ und „Prehistoric Planet: Ice Age“ wurden ausgezeichnet.

Apple erhielt 15 Nominierungen für die 2026 BAFTA Television Awards, darunter:

“Severance”

International

Director: Fiction — Sam Donovan

Photography & Lighting: Fiction — Suzie Lavelle

“Pluribus”

International

“The Studio”

International

“Knife Edge: Chasing Michelin Stars”

Factual Entertainment

“Vietnam: The War That Changed America”

Specialist Factual

Director: Factual — Rob Coldstream

“Smoke”

Leading Actor — Taron Egerton

“Down Cemetery Road”

Supporting Actor — Fehinti Balogun

“Slow Horses”

Writer: Drama — Will Smith

Editing: Fiction — Fiona Brands

Make Up & Hair Design — Lucy Sibbick, Victoria Money

Sound: Fiction — Andrew Sissons, Martin Jensen, Ben Tisdall, Joe Beal, Duncan Price, Conor Thompson

“Prehistoric Planet: Ice Age”

Special, Visual & Graphic Effects — Russell Dodgson, Framestore, Andy Jones, Simon Bland, Francois Dumoulin, Gavin McKenzie

Apple erhielt drei Nominierungen für die Royal Television Society Programme Awards, darunter:

“Slow Horses”

Drama Series

Supporting Actor — Male — Christopher Chung

Supporting Actor — Female — Saskia Reeves

Und drei Nominierungen für die Royal Television Society West of England Awards, darunter:

“Down Cemetery Road”