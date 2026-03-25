In den ersten drei Monaten hat Apple TV bereits zahlreiche Nominierungen und Awards für seine Original-Serien, -Filme und Dokumentationen einheimsen können. Highlight war sicherlich der Gewinn des Oscars für den „Besten Sound“ im Original-Film F1. Nun kann sich der Video-Streaming-Dienst über 25 weitere Nominierungen für die BAFTA Television Awards 2026 freuen. Darüberhinaus hat Apple TV weitere Nominierungen erhalten.
BAFTA Television Awards 2026: Apple TV mit 15 Nominierungen
Apple TV wurde mit 15 Nominierungen für neun Originals bei den BAFTA Television Awards 2026 ausgezeichnet. Zu den Top-Kategorien gehörten Nominierungen in den Kategorien „International“ für „Severance“, „Pluribus“ und „The Studio“ sowie „Factual Entertainment“ für „Knife Edge: Chasing Michelin Stars“ und „Specialist Factual“ für „Vietnam: The War That Changed America“. Auch „Smoke“, „Down Cemetery Road“, „Slow Horses“ und „Prehistoric Planet: Ice Age“ wurden ausgezeichnet.
Apple erhielt 15 Nominierungen für die 2026 BAFTA Television Awards, darunter:
“Severance”
- International
- Director: Fiction — Sam Donovan
- Photography & Lighting: Fiction — Suzie Lavelle
“Pluribus”
- International
“The Studio”
- International
“Knife Edge: Chasing Michelin Stars”
- Factual Entertainment
“Vietnam: The War That Changed America”
- Specialist Factual
- Director: Factual — Rob Coldstream
“Smoke”
- Leading Actor — Taron Egerton
“Down Cemetery Road”
- Supporting Actor — Fehinti Balogun
“Slow Horses”
- Writer: Drama — Will Smith
- Editing: Fiction — Fiona Brands
- Make Up & Hair Design — Lucy Sibbick, Victoria Money
- Sound: Fiction — Andrew Sissons, Martin Jensen, Ben Tisdall, Joe Beal, Duncan Price, Conor Thompson
“Prehistoric Planet: Ice Age”
- Special, Visual & Graphic Effects — Russell Dodgson, Framestore, Andy Jones, Simon Bland, Francois Dumoulin, Gavin McKenzie
Apple erhielt drei Nominierungen für die Royal Television Society Programme Awards, darunter:
“Slow Horses”
- Drama Series
- Supporting Actor — Male — Christopher Chung
- Supporting Actor — Female — Saskia Reeves
Und drei Nominierungen für die Royal Television Society West of England Awards, darunter:
“Down Cemetery Road”
- Production (Scripted)
- On Screen Talent (Performance) — Emma Thompson
- Sound
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