Wenige Tage bevor die fünfte Staffel zu „For All Mankind“ am kommenden Freitag (27. März 2026) auf Apple TV startet, hat der Video-Streaming-Dienst bereits die Fortsetzung der Weltraumserie angekündigt. Allerdings wird die sechste Staffel die letzte sein.

Apple TV kündigt sechste und letzte Staffel zu „For All Mankind“ an

Apple TV hat bekannt gegeben, dass die preisgekrönte Weltraumserie „For All Mankind“ um eine sechste und letzte Staffel verlängert wurde. Die zehnteilige fünfte Staffel von den Schöpfern Ronald D. Moore, Matt Wolpert und Ben Nedivi startet am Freitag, den 27. März 2026, mit der ersten Folge auf Apple TV. Bis zum 29. Mai erscheint jeden Freitag eine neue Folge. Das spannende neue Spin-off „Star City“ feiert am 29. Mai weltweit Premiere.

„Die Erkundung des ‚For All Mankind‘-Universums über sechs Staffeln hinweg war ein unglaubliches Privileg, und wir freuen uns riesig, die Geschichte so beenden zu können, wie wir es uns immer gewünscht haben“, sagten Wolpert und Nedivi. „Wir sind unglaublich stolz auf das, was aus dieser Serie geworden ist, und danken Apple TV und Sony Pictures Television, dass sie uns geholfen haben, sie zu ihrem letzten Kapitel zu führen.“

In der kommenden fünften Staffel von „For All Mankind“ setzt die generationenübergreifende Serie in den 2010er-Jahren ein, Jahre nach dem Goldilocks-Asteroidenraub. Happy Valley hat sich zu einer blühenden Kolonie mit Tausenden von Einwohnern und einer Basis für neue Missionen entwickelt, die uns noch tiefer ins Sonnensystem führen werden. Doch da die Nationen der Erde nun Recht und Ordnung auf dem Roten Planeten fordern, verschärfen sich die Spannungen zwischen den Marsbewohnern und ihrer ehemaligen Heimat.

Details zur sechsten Staffel sind bislang nicht bekannt.