Apple baut sein Science-Fiction-Angebot auf Apple TV weiter aus. Mit „Star City“ hat der Streamingdienst jetzt den ersten Teaser-Trailer zu einer neuen Serie veröffentlicht, die das Weltraumrennen aus sowjetischer Perspektive erzählt. Entwickelt wurde die Serie von Ben Nedivi, Matt Wolpert und Ronald D. Moore, den Machern von „For All Mankind“.

Das Weltraumrennen aus sowjetischer Sicht

Die achtteilige Serie spielt im selben alternativen Geschichtsuniversum wie „For All Mankind“, wechselt aber die Seite. Hinter dem Eisernen Vorhang begleitet „Star City“ die Kosmonauten, Ingenieure und Geheimdienstoffiziere, die den Wettlauf ins All für die Sowjetunion gewinnen sollten. Dafür zahlten sie einen hohen persönlichen Preis.

In der Hauptrolle ist Rhys Ifans („House of the Dragon“) zu sehen. Zur Besetzung gehören außerdem Anna Maxwell Martin („Motherland“), Agnes O’Casey („Black Doves“), Alice Englert („Bad Behaviour“), Adam Nagaitis („Chernobyl“) und Priya Kansara („Bridgerton“). Apple beschreibt die Serie als paranoiden Thriller, und der erste Trailer vermittelt einen Eindruck davon, wie ernst es die Produktion mit diesem Ton meint.

„Star City“ startet am 29. Mai mit zwei Episoden auf Apple TV. Danach folgt wöchentlich eine neue Folge bis zum 10. Juli. Am selben Tag läuft auch das Staffelfinale von „For All Mankind“ Staffel 5, die am 27. März startet. Apple verzahnt die beiden Produktionen bewusst, um die Zuschauer im selben Erzähluniversum zu halten.