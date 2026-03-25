Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple diverse Softwareupdates veröffentlicht. Unter anderem wurden iOS-, iPadOS, macOS- und watchOS-Updates für ältere Geräte veröffentlicht (wir berichteten). Wie sich nun herausstellt, kümmern sich diese Updates nicht nur um Bugfixes und Sicherheitslücken, sondern sorgen auch dafür, dass aktuelle Funktionen weiterhin genutzt werden können.

Support für FaceTime und iMessage auf älteren Apple Watch Modellen

Apple hat watchOS 5.3.10 und watchOS 8.8.2 für ältere Apple Watch-Modelle freigegeben, die das aktuelle watchOS 26-Update nicht unterstützen. watchOS 5.3.10 ist für die Apple Watch Series 1, Series 2, Series 3 und Series 4 verfügbar, während watchOS 8.8.2 für die Apple Watch Series 3, Series 4, Series 5, Series 6, Series 7 und die Original Apple Watch SE erhältlich ist.

Aus den Release-Notes geht hervor, dass die Updates das Zertifikat verlängern, das für Funktionen wie Geräteaktivierung, iMessage und FaceTime benötigt wird. Durch die Zertifikatsaktualisierung wird sichergestellt, dass diese Apps und Funktionen auch nach Januar 2027, dem ursprünglich geplanten Ablaufdatum des bestehenden Zertifikats, weiterhin funktionieren.