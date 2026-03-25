Congstar meldet sich kurz vor dem Osterfest mit einer Congstar Osteraktion zu Wort. Der Osterhase sorgt für mehr Datenvolumen bei den Prepaid Allnet Flats. Zudem legt das Unternehmen ein neues Homespot-Portdfolio mit einer Aktion (mehr Datenvolumen) auf. Zudem erhalten die Congstar Zuhause Tarife einen Extra-Bonus.
Congstar Prepaid: Osteraktion
Bei congstar war der Osterhase und hat den Prepaid Allnet Flats mehr Datenvolumen spendiert. Deswegen gibt es bei den congstar Prepaid Allnet Flats im Aktionszeitraum bis einschließlich 14.04.2026 zusätzliches Datenvolumen on Top zum gleichen Preis. Insbesondere das Prepaid Jahrespaket profitiert von der Aktion und wird mit 300 GB ausgestattet.
congstar Prepaid Allnet Flats in der Übersicht
- Allnet Flat XS: 1 GB für 5 €
- Allnet Flat S: 7 GB für 7 €
- Allnet Flat M: 30 GB für 10 €
- Allnet Flat L: 45 GB für 12 €
- Allnet Flat XL: 55 GB für 16 €
- Prepaid Jahrespaket: 300 GB für 100 €
congstar Homespot Aktion und Portfolio Update
Das congstar Homespot Portfolio wird aufgefrischt und bekommt neue Namen und neue Features. Damit wird die Nutzung noch einfacher und vor allem flexibler. Die neuen Tarifnamen lauten Homespot & Go S, M, L. Die Nutzung der congstar Homespots ist standortunabhängig und benötigt keinen Einsatz von Technikern.
congstar Homespot Portfolio in der Übersicht
Homespot & Go S
- 100 GB statt 50 GB
- 40 GB in EU nutzbar
- 5G 50 inklusive
- 5G Speed Option mit 100 Mbit/s für 3 € mtl.
- Standby Tarif auf 1 € reduziert
- Refresh für 12€
- Bereitstellungspreis: 15€ bei Laufzeit- und 35€ bei Flex-Tarif
- Preis: 22 € mtl.
Homespot & Go M
- 200 GB statt 150 GB
- 55 GB in EU nutzbar
- 5G 50 inklusive
- 5G Speed Option mit 100 Mbit/s für 3 € mtl.
- Standby Tarif auf 1 € reduziert
- Refresh für 12€
- Bereitstellungspreis 15€ bei Laufzeit- und 35€ bei Flex-Tarif
- Preis: 32 € mtl.
Homespot & Go L
- 400 GB statt 300 GB
- 75 GB in EU nutzbar
- 5G 50 inklusive
- 5G Speed Option mit 100 Mbit/s für 3 € mtl.
- Standby Tarif auf 1 € reduziert
- Refresh für 12€
- Bereitstellungspreis 15€ bei Laufzeit- und 35€ bei Flex-Tarif
- Preis: 42 € mtl.
congstar Zuhause Zusatzbonus
Für die congstar Zuhause Tarife gibt es im Aktionszeitraum bis einschließlich 31.03.2026 wieder einen Extra-Bonus in Höhe von bis zu 50 €. Der Bereitstellungspreis entfällt.
congstar Zuhause Portfolio in der Übersicht
- Zuhause 100: 35€ mtl. – 30€ Extra-Bonus
- Zuhause 150: 35€ mtl. – 30€ Extra-Bonus
- Zuhause 250: 40€ statt 45€ mtl. – 35€ Extra-Bonus
- Zuhause 300: 40€ statt 45€ mtl. – 35€ Extra-Bonus
- Zuhause 600: 50€ statt 55€ mtl. – 40€ Extra-Bonus
- Zuhause 1000: 60€ statt 65€ mtl. – 50€ Extra-Bonus
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