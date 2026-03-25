Congstar meldet sich kurz vor dem Osterfest mit einer Congstar Osteraktion zu Wort. Der Osterhase sorgt für mehr Datenvolumen bei den Prepaid Allnet Flats. Zudem legt das Unternehmen ein neues Homespot-Portdfolio mit einer Aktion (mehr Datenvolumen) auf. Zudem erhalten die Congstar Zuhause Tarife einen Extra-Bonus.

Congstar Prepaid: Osteraktion

Bei congstar war der Osterhase und hat den Prepaid Allnet Flats mehr Datenvolumen spendiert. Deswegen gibt es bei den congstar Prepaid Allnet Flats im Aktionszeitraum bis einschließlich 14.04.2026 zusätzliches Datenvolumen on Top zum gleichen Preis. Insbesondere das Prepaid Jahrespaket profitiert von der Aktion und wird mit 300 GB ausgestattet.

congstar Prepaid Allnet Flats in der Übersicht

Allnet Flat XS: 1 GB für 5 €

Allnet Flat S: 7 GB für 7 €

Allnet Flat M: 30 GB für 10 €

Allnet Flat L: 45 GB für 12 €

Allnet Flat XL: 55 GB für 16 €

Prepaid Jahrespaket: 300 GB für 100 €

congstar Homespot Aktion und Portfolio Update

Das congstar Homespot Portfolio wird aufgefrischt und bekommt neue Namen und neue Features. Damit wird die Nutzung noch einfacher und vor allem flexibler. Die neuen Tarifnamen lauten Homespot & Go S, M, L. Die Nutzung der congstar Homespots ist standortunabhängig und benötigt keinen Einsatz von Technikern.

congstar Homespot Portfolio in der Übersicht

Homespot & Go S

100 GB statt 50 GB

40 GB in EU nutzbar

5G 50 inklusive

5G Speed Option mit 100 Mbit/s für 3 € mtl.

Standby Tarif auf 1 € reduziert

Refresh für 12€

Bereitstellungspreis: 15€ bei Laufzeit- und 35€ bei Flex-Tarif

Preis: 22 € mtl.

Homespot & Go M

200 GB statt 150 GB

55 GB in EU nutzbar

5G 50 inklusive

5G Speed Option mit 100 Mbit/s für 3 € mtl.

Standby Tarif auf 1 € reduziert

Refresh für 12€

Bereitstellungspreis 15€ bei Laufzeit- und 35€ bei Flex-Tarif

Preis: 32 € mtl.

Homespot & Go L

400 GB statt 300 GB

75 GB in EU nutzbar

5G 50 inklusive

5G Speed Option mit 100 Mbit/s für 3 € mtl.

Standby Tarif auf 1 € reduziert

Refresh für 12€

Bereitstellungspreis 15€ bei Laufzeit- und 35€ bei Flex-Tarif

Preis: 42 € mtl.

congstar Zuhause Zusatzbonus

Für die congstar Zuhause Tarife gibt es im Aktionszeitraum bis einschließlich 31.03.2026 wieder einen Extra-Bonus in Höhe von bis zu 50 €. Der Bereitstellungspreis entfällt.

congstar Zuhause Portfolio in der Übersicht