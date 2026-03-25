Im vergangenen Monat kündigte Apple an, dass Apple Podcasts HLS-Videopodcasts unterstützen wird. Zum damaligen Zeitpunkt wurde das Ganze in der Beta-Version von iOS 26.4 und Co. eingeführt. Seit gestern Abend steht die jeweils finale Version als Download bereit, so dass HLS-Videopodcasts ab sofort für alle Nutzer in der Apple Podcasts App verfügbar sind.

HLS-Videopodcasts ab sofort in der Apple Podcasts App verfügbar

Apple Podcasts hat ein spannendes Update erhalten. Mit der gestrigen Freigabe von iOS 26.4, iPadOS 26.4 und visionOS 26.4 sind ab sofort HLS-Videopodcasts in der Apple Podcasts App verfügbar – darunter Sendungen wie $HZ wir müssen reden und OMR Takeaway.

Mit HLS könnt ihr einfach zwischen Video und Audio wechseln und so eure Lieblingspodcasts einfacher denn je genießen – egal, ob ihr sie zu Hause mit Video anseht oder unterwegs als Audio anhört. Die Technologie optimiert darüber hinaus automatisch die Qualität und passt sich dynamisch an unterschiedliche Netzwerkbedingungen an, um jederzeit ein optimales Wiedergabeerlebnis zu gewährleisten.

behalten die volle Kontrolle über Distribution und Monetarisierung, einschließlich branchenweit einzigartiger dynamischer Videoanzeigen in Zusammenarbeit mit Hosting-Anbietern und Werbenetzwerken, die HLS unterstützen. Apple arbeitet mit Hosting-Anbietern zusammen, um HLS-Video zu unterstützen, darunter Acast; ART19, ein Unternehmen von Amazon; Omny Studio von Triton; SiriusXM, einschließlich SiriusXM Media, AdsWizz und Simplecast; Transistor; Audiomeans; PodBean; Captivate; RSS.com; Podigee sowie – heute angekündigt – Podspace, Riverside, Ausha und Firstory. Weitere Inhalte werden im Laufe des Jahres bereitgestellt.