Mit macOS Tahoe 26.4 zeigt das MacBook jetzt an, wenn das angeschlossene Ladegerät weniger Leistung liefert als empfohlen ist. Im Batteriemenü erscheint dann ein orangefarbener Hinweis „Slow Charger“, ergänzt durch eine Info-Taste mit weiteren Details. Dieselbe Warnung taucht auch in den Batterieeinstellungen oberhalb der Ladezustandsgrafik auf.

Warnung bei zu schwachem Ladegerät

Apple empfiehlt in einem aktualisierten Support-Dokument, ein Netzteil zu verwenden, das mindestens die für das jeweilige MacBook-Modell empfohlene Wattleistung liefert. Beim MacBook Neo sind es 20 Watt, beim MacBook Air mindestens 30 Watt, das 14 Zoll MacBook Pro verlangt je nach Chip-Variante 67 bis 96 Watt, und beim 16 Zoll MacBook Pro sind 140 Watt vorgesehen. Wer ein schwächeres Netzteil nutzt, kann zwar weiterhin laden, muss aber mit längeren Ladezeiten rechnen.

Die Hinweis-Funktion kennen iPhone-Nutzer bereits seit iOS 18, wo langsame Ladephasen als orangefarbener Balken in den Batterieeinstellungen dargestellt werden. Zudem bietet macOS 26.4 nun auch ein frei konfigurierbares Ladelimit an. Nutzer können den maximalen Ladezustand zwischen 80 und 100 Prozent in 5-Prozent-Schritten festlegen, um den Akku langfristig zu schonen. Die Einstellung lässt sich auch in die Kurzbefehle-App einbinden, sodass sich das Ladelimit zum Beispiel automatisch an den aktiven Fokusmodus koppeln lässt.

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