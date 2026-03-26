Apple hält an seinen Plänen für ein iPhone mit Full-Screen-Display fest. Der chinesische Leaker Digital Chat Station berichtet, dass Apple derzeit Kameras testet, die unter dem Bildschirm verbaut werden sollen. Ziel sei ein Gerät zum 20. Jubiläum des iPhone im Jahr 2027, das ohne eine Aussparung im Display auskommt.

Schrittweise zum Full-Screen-iPhone

Als Apple im Jahr 2017 das iPhone X zum zehnjährigen Jubiläum vorstellte, definierte das Unternehmen das moderne Smartphone-Design grundlegend neu. Für 2027 scheint Apple ähnlich ambitionierte Pläne zu verfolgen. So arbeitet der iPhone-Hersteller angeblich an einem Display, das an allen vier Seiten sanft nach hinten gewölbt ist. Das Ergebnis wäre ein futuristisches Erscheinungsbild ohne sichtbare Ränder. Abgerundet wird der Look durch den Verzicht auf jegliche Aussparungen.

Digital Chat Station beschreibt nun eine stufenweise Umsetzung, bis das ambitionierte Ziel erreicht wird. So sollen beim diesjährigen iPhone 18 Pro erste Face ID-Komponenten unter das Display wandern, womit die Dynamic Island bereits kleiner werden dürfte. Bis 2027 könnte dann eine Lösung mit Punch-Hole-Kamera und vollständig unter dem Display verbautem Face ID folgen.

Parallel hierzu plant Apple angeblich das besagte Jubiläumsmodell, das ohne jegliche Display-Aussparung auskommen könnte. Dieses Modell dürfte dann auch preislich spürbar über den anderen Modellen liegen. Ob die Technologie für unter dem Display verbaute Kameras bis dahin Apples Qualitätsansprüchen genügt, ist jedoch noch offen.