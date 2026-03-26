In wenigen Tagen feiert Apple seinen 50. Geburtstag. Am 01. April 1976 gegründet, steht Apples großes Jubiläum bevor. Rund um den Stichtag macht Apple seine Versprechungen wahr und feiert den Geburtstag rund um den Globus. Unter anderem haben wir ein Alicia Keys Konzert in New York erlebt. Bevor die große Party im Apple Park steigt, wurden die Feierlichkeiten nun in London und in Sydney fortgesetzt.

“Mumford & Sons Konzert in London, Lichtkunst am Sydney Opera House

Apple setzt seine weltweiten Feierlichkeiten zum 50. Firmenjubiläum fort und hat zwei Events in Großbritannien und Australien ausgerichtet. Vor Apples britischem Hauptsitz im ehemaligen Battersea Power Station in London trat die britische Folk-Rock-Band Mumford & Sons bei einem öffentlichen, weitgehend unangekündigten Konzert auf. Neben dem öffentlichen Publikum lud Apple auch Medienvertreter zu einer privaten Veranstaltung ein.

In Australien strahlte Apple digitale Kunstwerke auf die östlichen Segel des Sydney Opera House. Die Werke wurden von zehn aufstrebenden australischen Künstlern mit Procreate auf dem iPad erstellt. Im Rahmen kostenloser Today at Apple-Sessions hatten auch Besucher die Möglichkeit, eigene Kunstwerke einzureichen, die für die Projektion ausgewählt werden konnten.

Wer die gestrige Vorführung verpasst hat: Apple zeigt weitere Werke – sowohl von beauftragten Künstlern als auch aus den öffentlichen Einreichungen – am 26. und 27. März jeweils um 20:00 Uhr Ortszeit an der Oper.

Weitere Events geplant

Apple hat bereits in zahlreichen weiteren Ländern gefeiert, darunter die USA, Frankreich, China, Südkorea und Thailand. In dieser Woche folgen noch Events in Kanada, Japan, Indien und Mexiko.