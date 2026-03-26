Eine iPhone-Komponente hat Apple in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr aktualisiert. Die Rede ist von der Hauptkamera auf der Rückseite es Gerätes. Es ist erstaunlich, wie gut iPhone-Fotos bzw. Smartphone-Fotos im Allgemeinen mittlerweile sind. Nun heißt es, dass Apple einen 200 Megapixel-Teleobjektiv-Sensor für zukünftige iPhone-Modelle testen.

iPhone bald mit 200MP Kamera

Apple soll derzeit einen 200MP Teleobjektiv-Sensor für zukünftige iPhone-Modelle testen. Das berichtet der chinesische Leaker Digital Chat Station auf Weibo, der in der Vergangenheit bereits mehrfach zuverlässige Informationen aus Apples Lieferkette veröffentlicht hat.

Laut seinem aktuellen Post evaluiert Apple aktiv einen 1/1,2″-Sensor mit 200MP – ähnlich dem Sensor, der für das kommende Oppo Find X9 Ultra erwartet wird. Beim bereits erhältlichen Find X9 Pro setzt Oppo ein periskopisches 200-Megapixel-Teleobjektiv mit einem vergleichsweise großen 1/1,56″-Sensor ein.

Entwicklung schreitet schneller voran als gedacht

Im vergangenen Jahr hatte derselbe Leaker berichtet, dass Apple eine 200MP Kamera in Erwägung zieht, diese aber bisher noch nicht in Prototypen zum Einsatz kommen. Damals lag der Fokus von Apples Entwicklungsarbeit noch auf der Weiterentwicklung der bestehenden 48-Megapixel-Systeme. Die neue Meldung deutet darauf hin, dass die Entwicklung seitdem deutlich Fahrt aufgenommen hat. Die Investmentbank Morgan Stanley hatte im Januar ebenfalls prognostiziert, dass Apple eine 200MP Kamera entwickelt und diese frühestens 2028 ins iPhone bringen würde.

Ein 200MP würde deutlich detailreichere Aufnahmen ermöglichen. Außerdem ließen sich Fotos stärker zuschneiden und in größeren Formaten drucken, ohne an Qualität zu verlieren.