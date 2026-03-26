Im Sommer letzten Jahres wurde bekannt, dass Apple juristisch gegen einen ehemaligen Mitarbeiter vorgeht, dem vorgeworfen wird, vertrauliche Unterlagen zur Entwicklung des Vision Pro Headsets entwendet zu haben. Die Klage von Apple richtete sich gegen Di Liu, einen langjährigen Ingenieur des Unternehmens. Ihm wird vorgeworfen, kurz vor seinem Ausscheiden gezielt interne Daten gesichert und auf seinen privaten Cloud-Speicher übertragen zu haben. Nun haben sich beide Parteien außergerichtlich geeinigt.

Apple einigt sich mit Ex-Mitarbeiter, der Vision Pro-Betriebsgeheimnisse gestohlen hatte

Apple hat sich außergerichtlich mit einem ehemaligen Mitarbeiter geeinigt, der kurz vor seinem Wechsel zu Snap tausende vertrauliche Dokumente entwendet haben soll.

Die Klage war ursprünglich im Juni 2025 beim Santa Clara County Superior Court in Kalifornien eingereicht worden. Apple warf dem Ingenieur Di Liu vor, eine „massive Menge“ an Betriebsgeheimnissen mitgenommen zu haben. Liu war von September 2017 bis November 2024 bei Apple beschäftigt und arbeitete dabei schwerpunktmäßig an Hardware- und Design-Engineering für das Apple Vision Pro.

Laut Klageschrift teilte Liu seinen Kollegen mit, er wolle sich mehr Zeit für seine Familie nehmen und sich um seine Gesundheit kümmern – tatsächlich hatte er jedoch bereits am 18. Oktober 2024 ein Angebot von Snap erhalten, einem Hersteller von Augmented-Reality-Brillen. Diesen Wechsel verschwieg er gegenüber Apple, wodurch er weitere zwei Wochen Zugang zu vertraulichen Unternehmensinformationen behielt.

Nur drei Tage vor seinem letzten Arbeitstag lud Liu Tausende von Apple-Dokumenten herunter und speicherte sie in seinem persönlichen iCloud-Account – in einem Ordner mit dem Namen „Personal“ und einem Unterordner namens „Knowledge“. Die Dateien enthielten laut Apple vertrauliche Produktcode-Namen und waren als „Apple Confidential“ gekennzeichnet.

Bei Snap war Liu sieben Monate lang für die Integration von optischen Systemen, Kameras und Sensoren zuständig – und verließ das Unternehmen just in dem Monat, in dem Apple die Klage einreichte. Das Verfahren wurde diese Woche nach einer außergerichtlichen Einigung eingestellt. Liu verpflichtet sich demnach, die gestohlenen Informationen an Apple zurückzugeben und Schadensersatz zu leisten.

Parallel dazu meldete sich Liu auf LinkedIn mit einer öffentlichen Entschuldigung zu Wort. Er schrieb, er habe „dummerweise“ vertrauliche Informationen heruntergeladen und bereue diesen Fehler zutiefst. Die Konsequenzen hätten sein persönliches und berufliches Leben erheblich belastet.