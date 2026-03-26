Wir warten nach wie vor auf das große Siri-Upgrade. Ob die ersten Vorboten in iOS 26.5 implementiert sein werden, oder ob alle Neuerungen für iSO 27 aufgespart werden, bleibt abzuwarten. Nun gibt es Hinweise darauf, dass Siri in iSO 27 mit andren Chatbots interagieren kann.

iOS 27: Apple öffnet Siri für Drittanbieter-Chatbots wie Gemini und Claude

Apple plant, Siri in iOS 27 für externe KI-Chatbots zu öffnen. Das berichtet Mark Gurman von Bloomberg. Bisher ist ChatGPT von OpenAI der einzige Drittanbieter, an den Siri Anfragen weiterleiten kann – das soll sich mit dem nächsten großen iOS-Update grundlegend ändern.

Es heißt, dass Nutzer, die etwa die Claude- oder Gemini-App installiert haben, künftig Anfragen direkt an diese Chatbots senden können – ganz ähnlich wie die bestehende ChatGPT-Integration funktioniert. Die Auswahl der bevorzugten Dienste erfolgt über einen neuen „Erweiterungen“-Bereich in den Einstellungen unter dem Abschnitt für Apple Intelligence und Siri. Apple will dort auch direkte Download-Links zu den jeweiligen Chatbot-Apps bereitstellen.

Weiter heißt es, grundsätzlich alle KI-Apps aus dem App Store mit Siri sowie der geplanten eigenständigen Siri-App und anderen Apple-Intelligence-Funktionen zusammenarbeiten können. Laut Bloomberg erhofft sich Apple durch die Öffnung auch zusätzliche Einnahmen aus KI-Abonnements, die über den App Store abgewickelt werden.

Mit iOS 27 verliert OpenAI seine bisherige Alleinstellung bei der Siri-Integration. Bemerkenswert: Elon Musks KI-Startup xAI hatte Apple und OpenAI bereits im vergangenen Jahr verklagt und beiden Unternehmen vorgeworfen, gemeinsam ihre Marktdominanz im KI-Bereich zu sichern. Musk hatte sich öffentlich dafür ausgesprochen, dass auch Grok als Option auf dem iPhone verfügbar sein soll.

Parallel zur Öffnung für Drittanbieter arbeitet Apple weiterhin an einer grundlegend überarbeiteten Version von Siri – inklusive eines eigenen Chatbot-Modus, der auf Googles Gemini-Modellen basieren soll. Spätestens am 08. Juni 2026 werden wir im Rahmen der WWDC-Keynote nähere Details erfahren.