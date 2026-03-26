Seit vielen Monaten existiert das Gerücht, dass Apples erstes faltbare Smartphone in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Nun kommt uns allerdings erneut zu Ohren, dass das iPhone Fold nicht parallel zum iPhone 18 Pro im September erscheinen wird, sondern zeitlich verzögert startet. Als möglicher Zeitraum wird der Dezember genannt.

iPhone Fold: Marktstart wohl erst nach dem iPhone 18 Pro

Das lang erwartete iPhone Fold wird voraussichtlich nicht zeitgleich mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max auf den Markt kommen. Das geht aus Aussagen von Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hervor, der die Frage in einer Q&A-Session beantwortet hat. Einen konkreten Verfügbarkeitstermin nannte er dabei nicht.

Erst kürzlich hatte Barclays-Analyst Tim Long bereits prognostiziert, dass das iPhone Fold nicht vor Dezember ausgeliefert wird, also rund drei Monate nach dem üblichen September-Launch der Pro-Modelle. Ein solches gestaffeltes Verkaufsmodell ist bei Apple kein Novum: Als das iPhone X im Jahr 2017 vorgestellt wurde, erschien es erst im November, während iPhone 8 und 8 Plus wie gewohnt im September in den Handel kamen.

Analysten hatten bereits vor Lieferengpässen beim iPhone Fold gewarnt. Fertigungsprobleme könnten demnach der Hauptgrund dafür sein, dass Apple den Verkaufsstart des Foldables nach hinten verschiebt.

Trotz des verzögerten Verkaufsstarts dürfte Apple das iPhone Fold aller Voraussicht nach gemeinsam mit den iPhone 18 Pro Modellen auf dem jährlichen iPhone-Event im September ankündigen.