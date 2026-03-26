Anfang dieser Monats hatte Jackery die neue Heimspeicher-Serie SolarVault 3 angekündigt. Diese umfasst SolarVault 3 Pro, SolarVault 3 Pro Max und SolarVault 3 Pro Max AC. Im Rahmen einer Early-Bird-Aktion könnt ihr euch SolarVault 3 Pro für nur 699 Euro sichern.

Jackery SolarVault 3 Serie ab sofort vorbestellbar

Jackery startet den offiziellen Vorverkauf der SolarVault 3 Serie – einer neuen Generation modularer Heimspeichersysteme. Die Produktreihe bietet bis zu 4.000 Watt PV-Eingangsleistung und eine flexibel skalierbare Speicherkapazität von 2,52 bis 15,12 kWh. Dank AC-Kopplung und KI-gestütztem Energiemanagement lässt sich die Energieerzeugung und -nutzung im Haushalt intelligent steuern und optimieren.

Dabei deckt die SolarVault 3 Serie ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab – vom kompakten 800-W-Steckersolarsystem bis hin zum leistungsstarken Energiespeicher für größere Photovoltaik-Anlagen.

SolarVault 3 Pro

All-in-One-Balkonkraftwerk mit smarter Steuerung. Das Basismodell kombiniert Wechselrichter und LiFePO₄-Speicher in einem steckerfertigen System. Es ist ab sofort im Rahmen der Early-Bird-Aktion bis zum 8. April für 699 Euro (UVP: 999 Euro) im Onlineshop von Jackery erhältlich. Ein Bundle mit zwei bifazialen 450-W-Solarpanels gibt es für 849 Euro statt 1.598 Euro – eine Ersparnis von rund 47 %.

Technisch bietet der SolarVault 3 Pro:

bis zu 4.000 W PV-Eingangsleistung

vier MPPT-Tracker für optimale Erträge

2,52 kWh Basiskapazität (erweiterbar auf 15,12 kWh)

1.200 W Ausgangsleistung (in Deutschland auf 800 W begrenzbar)

AC-Kopplung mit bis zu 1.200 W

SolarVault 3 Pro Max

Mehr Leistung für höheren Energiebedarf. Der Pro Max setzt auf das gleiche modulare Konzept, bietet jedoch eine deutlich höhere Ausgangsleistung von bis zu 2.500 Watt.

Weitere Highlights:

ebenfalls 4 MPPT-Eingänge und 4.000 W PV-Leistung

erweiterbar von 2,52 kWh auf bis zu 15,12 kWh

Bypass-Funktion mit bis zu 3.680 W für leistungsstarke Geräte

Im Pre-Sale ist das Modell für 899 Euro statt 1.199 Euro erhältlich.

SolarVault 3 Pro Max AC

Flexible Nachrüstlösung ohne PV-Eingang. Dieses Modell richtet sich gezielt an bestehende PV-Anlagen. Es fungiert als reine Speicherlösung ohne eigenen PV-Eingang und lässt sich unkompliziert integrieren.

bis zu 2.500 W Ausgangsleistung

modular erweiterbar (kaskadierbar)

ideal für Nachrüstung und Systemerweiterung

Im Vorverkauf kostet der Pro Max AC 799 Euro (UVP: 1.099 Euro).

Fazit: Die SolarVault 3 Serie deckt vom einfachen Balkonkraftwerk bis zur leistungsstarken Speicherlösung ein breites Spektrum ab. Besonders attraktiv sind die Early-Bird-Preise, die den Einstieg in smarte Energiespeicher deutlich günstiger machen.

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