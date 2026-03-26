Anfang März hatte Sonos mit dem Sonos Play und dem Sonos Era 100 SL zwei neue Lautsprecher präsentiert. Diese lassen sich bereits vorbestellen und feiern Ende März ihren offiziellen Verkaufsstart. Wir hatten in den letzten rund zwei Wochen die Möglichkeit, den für uns deutlich spannenderen Sonos Play zu testen. Dabei haben wir nicht nur einen einzelnen Sonos Play ausgiebig ausprobiert, sondern gleich zwei. Der Grund liegt auf der Hand. Zum ersten Mal können mehrere Sonos-Lautsprecher direkt über eine Bluetooth-Verbindung gruppiert werden, auch außerhalb des Zuhauses. Genau diese Funktionen haben wir natürlich – neben den weiteren Features des Sonos Play – getestet.

Sonos Play im Test

Allgemein

Sonos Play? Kommt euch die Bezeichnung bekannt vor? In der Tat ist „Play“ im Sonos-Kosmos nicht komplett neu. Vor vielen Jahren setzte der Hersteller bereits auf den Play:1, Play:3 und Play:5. Der neue Lautsprecher heißt schlicht und einfach „Sonos Play“. Während es sich beim Play:1, Play:3 und Play:5 um stationäre Lautsprecher für den Indoor-Einsatz handelte, kann der neue Play Indoor und Outdoor verwendet werden. Er ist somit ein deutlich vielseitigerer Lautsprecher. Dies wird unter anderem durch den integrierten Akku, die IP67-Zertifizierung und die Sturzfestigkeit zum Ausdruck gebracht. Aber auch beim Sound muss sich der neue Sonos Play nicht verstecken.

Sonos Play | Neu | Leistungsstark, tragbar und für Alles bereit Play liefert großartigen... Liefert kraftvollen Stereo Sound und tiefen Bass in einem mobilen Design, das sich automatisch an...

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit dank optimierter Energieverwaltung und einfaches kabelloses Aufladen...

Der Sonos Play ist nicht der erste mobile Lautsprecher des Unternehmens. Beim Sonos Roam sind wir bereits bei der zweiten Generation angekommen und auch der Sonos Move trägt schon die Bezeichnung „2. Generation“. Nun schickt Sonos den Sonos Play ins Rennen. Dieser positioniert sich unserer Meinung nach geschickt zwischen dem Roam und dem Move.

Lieferumfang

Bestellt ihr euch einen Sonos Play, so findet ihr folgendes im Lieferumfang:

Sonos Play

Kabellose Ladestation

Kurzanleitung, rechtliche Informationen und den üblichen Papierkram

Ein USB-C Netzteil ist nicht inkludiert, jedoch erforderlich. Sonos spricht von einem USB-C/PD-Netzteil mit mindestens 18W. Sonos selbst bietet ein 45W USB-C Netzteil zum Preis von 33 Euro an. Hier empfehlen wir euch in jedem Fall ein wenig Marktschau zu betreiben. Es finden sich bei Amazon sicherlich leistungsstärkere Ladegeräte zum attraktiveren Preis. Je nachdem, wo sich eure Steckdose befindet, achtet in jedem Fall auf die bauliche Tiefe des Netzteil, damit es zum Beispiel auch hinter einem Schrank oder wie auch immer platziert werden kann.

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Installation

Zunächst einmal sei gesagt, dass ihr den Sonos Play ohne Sonos App und ohne Sonos-Kosmos als Bluetooth-Lautsprecher betreiben könnt. Deutlich interessanter wird es natürlich über die Sonos-App. Aber immer der Reihe nach.

Sucht einen geeigneten Platz für euren Sonos Play und schließt die mitgelieferte Ladestation als Basisstation an einem USB-C Netzteil an. Drücket den Ein-/Ausschalter am Lautsprecher und öffnet die Sonos App. Diese sollte den neuen Lautsprecher automatisch finden. Folgt den Anweisungen, um Sonos Play über WLAN mit eurem System zu verbinden. Erweitert euer System ggfs. um einen zweiten Sonos Play. Nun stehen euch der oder die Lautsprecher in vollem Umfang über die Sonos-App zur Verfügung.

Wie bereits erwähnt, könnt ihr den Lautsprecher nicht nur über WLAN, sondern auch über Bluetooth betreiben. Auch dies ist denkbar einfach. Drückt die Bluetooth-Taste (auf der Rückseite des Lautsprechers), um Sonos Play mit eurem Smartphone zu koppeln. Nach der Kopplung verbindet sich der Lautsprecher automatisch, sobald ihr euch außerhalb der WLAN-Verbindung befindet. Alternativ könnt ihr Sonos Play in den Bluetooth-Einstellungen eures Smartphones auswählen, um die Verbindung jederzeit herzustellen.

An der Stelle möchten wir euch noch kurz aufzeigen, wie ihr mehrere kompatible Lautsprecher miteinander synchronisieren könnt. Ihr müsst Sonos Play mit dem Smartphone verbinden und anschließend die Wiedergabe-/Pause-Taste auf bis zu drei weiteren Sonos Play- oder Move 2-Lautsprechern gedrückt halten, um sie miteinander zu synchronisieren. Die automatische Trueplay-Abstimmung passt den Klang dynamisch an jede Umgebung an.

Technik

Sonos setzt beim Play auf drei digitale Verstärker der Klasse H, die auf die einzigartige akustische Architektur des Speakers abgestimmt sind und laut Hersteller für eine unvergleichliche Sound Experience sorgen. Zwei abgewinkelte Hochtöner sorgen für eine klare und präzise Wiedergabe der hohen Frequenzen und eine optimale Stereo-Trennung. Dazu gesellt sich ein Mitteltöner, der die optimale Wiedergabe der Stimmfrequenzen aus dem mittleren Tonbereich garantiert und für tiefen Bass sorgt.

Verbaut sind ebenfalls Fernfeld-Mikrofone, diese ermöglichen eine präzise Positionsbestimmung von Audioquellen und Multichannel Echounterdrückung für eine schnelle und präzise Sprachsteuerung und Trueplay Tuning. Möchtet ihr – aus welchen Gründen auch immer – die Mikrofone abschalten, so ist eine Deaktivierung dank des Mikrofonschalters auf der Rückseite des Lautsprechers ganz einfach möglich.

Blicken wir noch auf ein paar Eckdaten. Die Abmessungen des Play betragen 192,3mm x 112,5mm x 76,7mm (H x B x T). Dabei wiegt der Lautsprecher 1,3kg.

Outdoor-Fähigkeiten

Der Sonos Play ist nach IP67 Zertifiziert. Die IP67-Zertifizierung sorgt für einen Staub- und Wasserschutz (Der Lautsprecher hält bis zu 30 Minuten lang Wasser in 1 Meter Tiefe stand). Zudem ist er sturzsicher.

Rein von der Definition her, ist der Sonos Play für den normalen Outdoor-Einsatz gewappnet sein. Fällt euch der Lautsprecher beim Wandern, am See, am Pool oder wo auch immer ins Wasser oder kommt ihr in den Regen, dann braucht ihr keine Sorge haben, dass das Gerät direkt einen Defekt erleidet. Auch aus normaler Höhe kann der Lautsprecher problemlos zu Boden fallen. Bewusst hinwerfen würden wir den Play allerdings nicht.

Um den Lautsprecher mal auf Herz und Nieren zu testen, haben wir diesem ein kleines Wasserbad gegönnt und dabei Musik abspielen lassen. Beim Eintauchvorgang konnte man die Schallwellen im Wasser erkennen und unter Wasser spielte die Musik weiter ab. Nach dem Wiederauftauchen klang der Lautsprecher deutlich gedämpfter, da sich noch Wasser an den Membranen befand. Vor dem weiteren Betrieb haben wir den Lautsprecher erst einmal richtig trocknen lassen. Anschließend funkti0nierte er wieder einwandfrei. Einen Schaden hat der Lautsprecher dabei nicht genommen

Der Sons Roam 2 ist übrigens auch IP67 zertifiziert, der Move 2 „nur“ IP56.

Sonos Play im Einsatz

Laut Hersteller ist der Sonos Play der vielseitigste Lautsprecher der Marke. Das können wir in jedem Fall unterschreiben. Der neue Play kann zunächst einmal im WLAN als Teil des Sonos Systems verwendet werden. In diesem Fall stehen euch ebenfalls mehrere Optionen zur Verfügung. Zunächst einmal kann der Play einzeln genutzt werden. Dann könnt ihr den Lautsprecher zur Stereowiedergabe mit einem zweiten Play koppeln. Zudem kann der Play mit anderen Sonos-Lautsprechern in verschiedenen Räumen gruppiert werden.

Weiter steht das mobile Hörvergnügen beim Sonos Play im Fokus. Mit einer Akkulaufzeit von 24 Stunden, einem robusten, wasserdichten Design gemäß IP67 und einer integrierten Powerbank zum Aufladen des Smartphones kann man auch unterwegs Musik hören. Auf der Rückseite des Play befindet sich eine abnehmbare Trageschlaufe, so dass ihr den Lautsprecher bequem transportieren könnt. In unserem Test konnten wir eine Akkulaufzeit von 23 Stunden 44 Minuten erreichen. Dabei dürfte die Akkulaufzeit von der Lautstärke, Signalstärke etc. abhängen.

Wie eingangs erwähnt, könnt ihr zum ersten Mal mehrere Lautsprecher direkt über eine Bluetooth-Verbindung gruppieren. Dies bedeutet, dass ihr ab sofort auch unterwegs mehrere Lautsprecher synchronisieren könnt. Insgesamt könnt ihr vier Sonos Play- oder Move 2-Lautsprecher synchronisieren. Die Kopplung ist denkbar einfach. Ihr spielt per Bluetooth Musik über einen Play Lautsprecher ab. Anschließend haltet ihr am zweiten Play (oder Move 2) die Wiedergabe-/Pause-Taste gedrückt, um sie miteinander zu synchronisieren. Die automatische Trueplay-Abstimmung passt den Klang dynamisch an jede Umgebung an.

Im Rahmen unseres Sonos Play Tests haben wir den Lautsprecher in allen oben aufgeführten Szenarien ausprobiert. Begonnen haben wir im Büro mit einem einzelnen Play. Anschließend haben wir zwei Play zu einem Stereo-Paar kombiniert. Das Stereo-Paar funktioniert nur bei einer Verbindung mit eurem Heimnetzwerk. Tragbare Speaker können nicht für Surround Sound in einem Sonos Heimkino System genutzt werden. Sonos Play kann auch nicht mit dem Sonos Move 2 zu einem Stereopaar kombiniert werden. Ihr könnt ihn aber – wie bereits mehrfach erwähnt – für eine synchronisierte Wiedergabe gruppieren.

Im nächsten Schritt haben wir erst einen Play per Bluetooth und dann zwei gruppierte Play per Bluetooth betrieben. Ihr könnt die Lautsprecher per Sonos-App steuern oder auch beispielsweise die Apple Music App auf eurem iPhone verwenden und die Musik an den Play senden. Das Ganze ist sicherlich reine Geschmacks- und Gewöhnungssache.

Mobil haben wir den neuen Sonos Play im Garten, bei einer Fahrrad-Tour und beim Spielen mit den Kids verwendet. Natürlich sind auch mehrere weitere Einsatzgebiete denkbar. Hier haben wir den nächsten Campingurlaub, den Ausflug ins Freibad, ein Picknick im Park, eine Wanderung oder was auch immer im Kopf.

Aufbau, Installation, Möglichkeiten etc. sind das eine, die Klangqualität das andere. Wir haben Musik über einen und zwei Play gehört, Podcasts abgespielt, Video-Streaming am iPad betrieben und den Sound über den Play ausgegeben, Radio gehört etc. pp.

Dabei haben wir unter anderem “Dopamine” von Robyn abgespielt und einen einzelnen Lautsprecher mit dem Stereopaar verglichen. Die deutlich größere Tiefe und Trennung des Sounds ist definitiv hörbar. Man erkennt die Breite der Synthesizerklänge, während der Gesang im gesamten Track zentriert bleibt.

“P.L.E.A.S.E.” von Noga Erez haben wir zunächst in einem größeren Raum und anschließend in einem kleineren Raum gehört, um auszuprobieren, ob der Play auch größere Räume beschallen kann. Man erkennt die Stereotrennung in den hohen Frequenzen dank zweier abgewinkelter Hochtöner, während die Stimmen klar bleiben und der Bass tief und druckvoll ist, unabhängig von der Umgebung.

Im weiteren Verlauf haben wir klassische und rockige Töne über den Äther geschickt. Klar, Sound ist ein sehr subjektiver Eindruck und einige Nutzer werden einen bestimmten Lautsprecher loben und andere wiederum bemängeln den Klang. In den letzten Jahren haben wir zahlreiche Lautsprecher und Kopfhörer getestet, so dass wir uns anmaßen, zumindest einen guten von einem schlechte Klang unterscheiden zu können.

Ein einzelner Sonos Play bietet schon einen überzeugenden Sound. Ein Stereo-Paar bringt noch einmal mehr Möglichkeiten und einen deutlich volumenreicheren Sound mit sich. Ein Stereo-Paar bedeutet allerdings auch doppelte Kosten.

Der USB-C Anschluss auf der Rückseite des Sonos Play kann nicht nur dafür genutzt werden, den Lautsprecher aufzuladen. Der Sonos Play kann auch als Powerbank agieren, um unterwegs euer iPhone oder anderes Smartphone aufzuladen (Sonos sprichst von kleineren Geräten). Er unterstützt zudem einen 3,5-mm-Eingang und Ethernet unter Verwendung des Sonos Eingangsadapters oder Kombinationsadapters. Über den Sonos Eingangsadapters könnte ihr beispielsweise einen Plattenspieler oder eine andere Audioquelle anschließend.

Umwelt

Sonos macht darauf aufmerksam, dass der Play der bisher nachhaltigste mobile Speaker des Unternehmens ist. Unter anderem ist der Lautsprecher aus recyceltem Plastik mit einer halogenfreien Leiterplatte hergestellt. Die Verpackung ist recycelbar und aus vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziertem Papier hergestellt.

Besonders spannend finden wir die Möglichkeit, dass sich der verbaute Akku auswechseln lässt. Hierfür bietet das Unternehmen das Ersatzakku-Kit an. Mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Tools und Anweisungen könnt ihr den Akku ganz einfach herausnehmen und einen neuen installieren. 49 Euro empfinden für das Ersatzakku-Kit für Sonos Play als fair.

Fazit

Der Sonos Play hinterlässt auf uns einen überzeugenden Eindruck. Das Design ist zeitlos, die Haptik ist angenehm und die Installation ein Kinderspiel. Der Lautsprecher ist vielseitig in den eigenen vier Wänden und unterwegs einsetzbar. Die Bedienmöglichkeiten sind mannigfaltig und die nahtlose Steuerung erfolgt über Sprachdienste, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 und die Sonos App.

In unserem Augen ist es auch angenehm, dass sich direkt am Lautsprecher Bedienelemente befinden, um einen Musiktitel abzuspielen, zu pausieren oder die Lautstärke anzupassen. Nicht jeder will immer die Sonos-App öffnen, um solche Dinge zu erledigen. IP67-Zertifizierung, die Powerbank-Funktion und die bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit runden das positive Gesamtbild ab. Kunden, die die verbauten Mikrofone deaktivieren möchten, können dies direkt am Lautsprecher über einen separaten Schalter auf der Rückseite.

Auch beim Sound konnte uns der Play überzeugen. Ein einzelner Lautsprecher klingt schon sehr gut, deutlich besser sind zwei kombinierte Play. Dafür muss man natürlich auch doppelt so tief in die Tasche greifen.

Sonos Play bietet zahlreiche Möglichkeiten und Optionen. Der Vollständigkeit halber muss allerdings auch festgehalten werden, dass er keine „eierlegende Wollmilchsau“ ist. So kann der Sonos Play nicht für Surround Sound in einem Sonos Heimkino System genutzt werden. Zudem wird kein 3D-Audio unterstützt. Nutzt für Dolby Atmos einen Era 300, eine Arc Ultra oder eine Beam (Gen. 2).

Zudem ist der Sonos Play nicht zur Verwendung mit einem Subwoofer konzipiert. Eine Verbindung mit einem Subwoofer würde laut Hersteller zu unausgewogenem Sound führen oder die Verbindung unterbrechen, wenn der Speaker mobil genutzt wird.

Der Sonos Play kommt zu einem idealen Zeitpunkt auf den Markt. Der Frühling und die Outdoor-Saison stehen bevor. Diejenigen, die auf der Suche nach einem leistungsstarken Lautsprecher Ausschau halten, der sowohl zu Hause per WLAN und unterwegs per Bluetooth betrieben werden kann, sollten den Sonos Play in die engere Auswahl nehmen. Aber auch, wenn ihr bereits im Sonos-Kosmos unterwegs seid und euer System erweitern möchtet, solltet ihr den Sonos Play in Betracht ziehen.

Man muss ja nicht direkt mit dem Stereo-Paar anfangen, sondern kann den Lautsprecher einzeln kennenlernen. Solltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt das Gefühl verspüren, dass euch ein Play nicht genügt, so kauft ihr die Ergänzung zum Stereo-Paar nach.

Der Play ist perfekt zwischen Roam 2 und Move 2 positioniert. Der Roam 2 ist sicherlich ein guter Lautsprecher, je nach Anwendungsbereich ein wenig schwach auf der Brust. Der Move 2 ist hingegen deutlich leistungsstärker, dafür aber auch deutlich schwerer und teurer. Sonos Play ist hingegen vielseitig einsetzbar und ein idealer Lautsprecher, um daheim und unterwegs gut gerüstet zu sein.

Preis & Verfügbarkeit

Der Sonos Play kann zum Preis von 349 Euro vorbestellt werden. Offizieller Verkaufsstart ist der 31. März 2025.

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