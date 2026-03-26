Es gibt Neuigkeiten von Vodafone. Der Mobilfunkanbieter Konkret steht für CallYa-Kunden ab dem 01. April l206 ein neues Roaming-Angebot für weltweites Reisen zur Verfügung.

Vodafone CallYa: neues Roaming-Angebot in 210 Ländern nutzbar

Kurz vor dem Osterurlaub bringt Vodafone ein neues Roaming-Angebot für CallYa an den Start. Das Angebot ist klar in vier Weltzonen strukturiert, zudem sinken die Minutenpreise für ein- und ausgehende Anrufe deutlich. Erstmals gibt es bei CallYa nun auch Roaming-Pakete als Rundum-Sorglos-Lösung, die sich auf Tages- oder Wochenbasis hinzubuchen lassen und Datenvolumen, Telefonminuten und SMS inklusive bieten.

Wer seinen Osterurlaub beispielsweise in der Schweiz (Länder-Zone 2) verbringt, kann ein Wochenpaket mit 5 GB Datenvolumen oder 200 Roaming-Minuten und SMS für einmalig 9,99 Euro buchen. Für Reisende, die es über Ostern in wärmere Regionen wie Südafrika (Länder-Zone 3) zieht, gibt es für denselben Preis ein Paket mit 1 GB Datenvolumen oder 100 Einheiten für Telefonie und SMS, gültig für sieben Tage.

Das neue Roaming-Angebot für CallYa-Kunden von Vodafone gilt ab dem 1. April 2026 und bietet flexible Optionen für unterschiedliche Reiseziele und Nutzungsbedürfnisse. Insgesamt können Mobilfunkkunden von Vodafone mittlerweile in 210 Ländern und Regionen weltweit telefonieren, SMS versenden und im Internet surfen – zu transparenten und attraktiven Konditionen. Seit Sommer 2025 wurden zudem neue 5G-Roaming-Partner integriert, unter anderem in Bermuda, auf den Kaimaninseln, in Fidschi, Moldawien, auf den Seychellen sowie in der Ukraine. Um eine zuverlässige Verbindung im Ausland sicherzustellen, arbeitet Vodafone weltweit mit mehr als 500 Roaming-Partnern zusammen. So bleibt die Netzabdeckung auch auf Reisen stabil und leistungsfähig.

Innerhalb der EU bleibt alles beim Alten. Das heißt, dass Kunden in den 27 Ländern der EU sowie in Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen, der Ukraine und Moldau ihr Handy zu den Konditionen des normalen Inlandstarifs nutzen können.

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