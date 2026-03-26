WhatsApp wertet seinen Messenger regelmäßig mit kleineren und größeren Verbesserungen auf. Aktuell gibt das Unternehmen einen Überblick um neue Funktionen, die ab sofort und schrittweise eingeführt werden.

WhatsApp: Übersicht neuer Funktionen

WhatsApp führt neue Funktionen ein, die den Messenger noch benutzerfreundlicher machen – egal, ob es darum geht, besser organisiert zu sein, Job und Privatleben voneinander zu trennen oder aus jedem Chat noch mehr zu machen.

Freimachen von Speicherplatz

Je voller eure Chats werden, desto schneller geht der Überblick verloren. In WhatsApp könnt ihr jetzt gezielt große Dateien innerhalb eines Chats finden und löschen, ohne gleich die gesamte Unterhaltung entfernen zu müssen.

So funktioniert es

Tippt im Chat oben auf den Namen

Wählt „Speicher verwalten“

Seht euch dir große Dateien an und löscht gezielt, was ihr nicht mehr brauchst

Beim Aufräumen habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, nur Mediendateien wie Fotos oder Videos zu entfernen. Der eigentliche Chatverlauf bleibt dabei vollständig erhalten – so schafft ihr Speicherplatz, ohne wichtige Nachrichten zu verlieren.

Zwei Konten, ein Telefon – jetzt auch auf iOS

In WhatsApp könnt ihr jetzt auch auf iOS zwei Konten gleichzeitig nutzen – eine Funktion, die viele bereits von Android kennen. Damit wird es deutlich einfacher, Privates und Berufliches zu trennen, ohne zwei Smartphones mitführen zu müssen. Beide Accounts lassen sich bequem auf einem Gerät verwalten und jederzeit wechseln.

Besonders praktisch: Ihr seht direkt, welches Konto gerade aktiv ist, da euer Profilbild im unteren Tab angezeigt wird. So behaltet ihr jederzeit den Überblick und vermeidet Verwechslungen zwischen deinen Accounts.

Sticker, die zu eurer Stimmung passen

Mit Stickern könnt ihr euch in WhatsApp noch ausdrucksstärker unterhalten – und genau das wird jetzt deutlich einfacher. Wenn ihr Emojis eintippt, schlägt euch WhatsApp automatisch passende Sticker vor. So könnt ihr mit nur einem Tipp ein Emoji durch einen Sticker ersetzen, der eure Stimmung noch genauer widerspiegelt.

Fotos bearbeiten mit Meta AI

In WhatsApp könnt ihr Fotos jetzt direkt im Chat mit Meta AI bearbeiten, bevor ihr sie versendest.

So könnt ihr ganz einfach:

störende Elemente entfernen

den Hintergrund austauschen

kreative oder lustige Bildstile ausprobieren

Hinweis: Die Meta-AI-Funktionen stehen aktuell möglicherweise noch nicht allen Nutzern zur Verfügung und werden schrittweise ausgerollt.

KI-Textvorschläge sind jetzt noch besser

Der Schreibassistent in WhatsApp unterstützt euch jetzt dabei, schneller die passenden Worte zu finden. Auf Basis eurer aktuellen Chats schlägt er euch kontextbezogene Antworten vor, die ihr direkt übernehmen oder anpassen könnt. So wird das Schreiben von Nachrichten noch einfacher und effizienter.

WhatsApp betont, dass die neuen Funktionen ab sofort eingeführt werden. Allerdings stehen sie nicht sofort allen Nutzern zur Verfügung, das sich schrittweise ausgerollt werden.