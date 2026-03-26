WABetaInfo hat in der aktuellen WhatsApp Beta-Version (26.11.10.71) eine überarbeitete Wiedergabeleiste für Sprachnachrichten entdeckt, die sich am neuen Liquid Glass-Design von iOS 26 orientiert.

Neue Wiedergabeleiste mit mehr Funktionen

Wer in WhatsApp eine Sprachnachricht abspielt und dann in einen anderen Chat wechselt, sieht bisher einen grünen Balken am oberen Bildschirmrand. Dieser Balken wirkt mit seinem Aussehen wie ein Fremdkörper neben den halbtransparenten Elementen, die Liquid Glass an anderen Stellen der App bereits eingeführt hat.

Die neue Version soll das ändern. Die Wiedergabeleiste bekommt ein schwebendes, durchscheinendes Design, das sich in die übrige Oberfläche einfügt. Der Fortschrittsbalken, der sich bisher horizontal über die gesamte Breite erstreckt, weicht einer kreisförmigen Anzeige rund um das Profilbild des Absenders. Name und Steuerungselemente zum Pausieren und Stoppen bleiben an ihrem gewohnten Platz. Nutzer sollen über die neue Leiste erstmals auch außerhalb des Chats per Fingertipp fünf Sekunden zurückspulen können. Bisher ist das nur möglich, wenn man den Chat öffnet, in dem die Nachricht verschickt wurde.

WhatsApp rollt das Liquid Glass-Design für die gesamte App noch vorsichtig aus. Bisher haben es nur ausgewählte Nutzer von WhatsApp Messenger und WhatsApp Business zu sehen bekommen. Die überarbeitete Wiedergabeleiste für Sprachnachrichten befindet sich noch in der Entwicklung und soll zunächst für Beta-Tester verfügbar gemacht werden, bevor die Funktion an alle Nutzer verteilt wird. Ein konkreter Zeitplan für den Release ist bisher nicht bekannt.