Im März dieses Jahres startete Apple die diesjährige Swift Student Challenge. Im Rahmen der Ankündigung der WWDD26 gab das Unternehmen zu verstehen, dass man die Gewinner der Swift Student Challenge am 27. März 2026 informiert. Genau dies ist nun geschehen.

Apple benachrichtigt Gewinner der Swift Student Challenge 2026

Apple hat begonnen, die Gewinner der diesjährigen Swift Student Challenge zu benachrichtigen. Der Wettbewerb fand im Zeitraum vom 6. bis 28. Februar 2026 statt und richtet sich an Schüler und Studierende, die kreative Coding-Projekte mit Swift entwickeln.

Apple hat insgesamt 350 der Swift Student Challenge ausgewählt, deren Einreichungen sich durch besondere Innovation, Kreativität, gesellschaftlichen Einfluss oder Inklusivität auszeichnen. Aus diesem Kreis kürt das Unternehmen zusätzlich 50 herausragende Gewinner, die im Juni zu drei inspirierenden Tagen auf den Apple-Campus in Cupertino, Kalifornien, eingeladen werden.

I just won Swift Student Challenge 2026! My second win after 2024 Super excited to (hopefully 🤞) go back to Apple Park and meet more amazing people I can’t stop smiling 🥹 pic.twitter.com/MhId2rzjA2 — Shaurya (@madebyshaurya) March 26, 2026

Die Gewinner erhalten zudem AirPods Max 2 sowie eine kostenlose Apple Developer Mitgliedschaft (1 Jahr).

Die Swift Student Challenge bleibt für Apple ein wichtiger Baustein, um junge Entwickler früh zu fördern. Neben Preisen und Sichtbarkeit bietet der Wettbewerb vor allem eines: direkten Zugang zur Apple-Developer-Welt – bis hin zur Teilnahme an der WWDC.