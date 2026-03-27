In den letzten Wochen und Monaten war mehrfach zu lesen, dass Apple Mitarbeiter an Meta, OpenAI und weitere Unternehmen verloren hat. Mit Sonderboni möchte Apple Abwerbungen nun einen Riegel davor schieben.

Apple zahlt iPhone-Designern Boni von bis zu 400.000 Dollar um Abwerbungen zu stoppen

Bloomberg berichtet, dass Apple Mitgliedern seines iPhone-Produktdesign-Teams Sonderboni in Form von Restricted Stock Units (RSUs) gewährt, die über einen Zeitraum von vier Jahren unverfallbar werden. Abhängig von der Kursentwicklung der Apple-Aktie können die Aktienpakete einen Wert von 200.000 Dollar bis 400.000 Dollar oder mehr erreichen – vorausgesetzt, die Mitarbeiter bleiben im Unternehmen.

Hintergrund für die gewährten RSUs ist die zunehmende Sorge bei Apple-Führungskräften über den Verlust von Talenten an Konkurrenten, allen voran OpenAI. Das KI-Unternehmen hat inzwischen mehr als 40 ehemalige Apple-Mitarbeiter abgeworben – darunter Ingenieure, die an iPhone, iPad, Apple Watch und Apple Vision Pro gearbeitet haben. Besonders symbolträchtig: Auch der frühere Apple-Chefdesigner Jony Ive arbeitet mittlerweile an Hardwareprojekten für OpenAI.

Immer mal wieder hat Apple in der Vergangenheit zu solchen Maßnahmen gegriffen. Bereits 2021 und 2022 hatte das Unternehmen Aktienprämien an Ingenieure aus den Bereichen Siliziumdesign, Hardware, Software und Operations ausgezahlt, um Abwerbungen entgegenzuwirken und die Mitarbeiterbindung zu stärken.