Es zeichnete sich in den letzter Zeit schon ab und es war sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis Apple den Mac Pro einstampft. Nun hat Apple das Ende einer Ära eingeläutet. Der Hersteller aus Cupertino hat den Verkauf des Mac Pro eingestellt. Das Gerät taucht auf der Apple Webseite weder in der Mac-Übersicht noch im Apple Online Store auf.

Mac Studio übernimmt das Ruder

Der Mac Pro hat im Laufe der Jahre viele Wandlungen durchgemacht. Apple präsentierte das aktuelle Design des Mac Pro im Jahr 2019 zusammen mit dem Pro Display XDR. Die damalige Version erschien noch mit Intel-Prozessor und wurde im Juni 2023 mit dem M2 Ultra Chip aktualisiert. Seitdem ist es rund um den Mac Pro ruhig geworden und Apple hat dem Gerät keinerlei Upgrade mehr spendiert. Nun wurde der Mac Pro eingestampft und es gibt auch keine Zukunft mehr für das Gerät.

Vor diesem Hintergrund ist der Mac Studio klar als der „professionelle“ Desktop-Mac der Zukunft im Apple-Portfolio positioniert. Der Mac Studio lässt sich mit dem M3 Ultra Chip, einer 32-Kern-CPU und einer 80-Kern-GPU konfigurieren, kombiniert mit 256 GB Arbeitsspeicher und 16 TB SSD-Speicher.

Während es zum Mac Studio in den letzten Monaten verschiedene Gerüchte war und es hieß, dass Apple das Gerät noch in diesem Jahr aktualisieren wird, waren die Gerüchte zum Mac Pro eher schwammig. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass Apple den Mac Pro in diesem Jahr aktualisiert und diesem Chips der M5-Familie (und der M4-Familie) spendiert. Aktuelle setzt Apple beim Mac mini auf den M4 Mac und M3 Ultra. Denkbar wäre beim neuen Modell die Kombination aus M5 Max und M4 Ultra (oder M5 Ultra).