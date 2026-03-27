Traditionell blicken wir freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits angelaufenen Serien startet am heutigen Tag die fünfte Staffel zu „For All Mankind“. Fans der Serie dürften sich den heutigen Tag bereits rot im Kalender markiert haben.

Apple TV: „For All Mankind – Staffel 5“ ist da

„For All Mankind“ gehörte zu den ersten Serien überhaupt, die auf Apple TV liefen. Offenbar ist diese so beliebt, dass der Video-Streamig-Dienst diese nun in die fünfte Staffel schickt. Doch nicht nur das. Mit „Star City“ wurde auch bereits ein Spinoff der Serie angekündigt.

Konkret steht ab sofort die erste Episode der zehnteiligen Fortsetzung von „For All Mankind“ auf Apple TV bereit. Immer freitags bis zum 29. Mai 2026 folgen weitere Episoden.

Die Handlung spielt im Jahr 2012, rund 50 Jahre nach dem Beginn der alternativen Zeitlinie, in der der Kalte Krieg das Weltraumzeitalter grundlegend verändert hat. Nachdem in Staffel 4 ein Asteroid gekapert wurde, um die Marskolonisierung zu sichern, ist die Spannung zwischen der Erde und dem Mars auf einem Siedepunkt angekommen. Dazu kommt eine neue Generation, die bereit ist, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen – und sichtlich wütend auf das ist, was die Alten hinterlassen haben.

Neben bewährten Gesichtern wie Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña und Wrenn Schmidt – allesamt merklich gealtert – rücken in der neuen Staffel vor allem die Newcomer in den Vordergrund. Besonders im Blick: Sean Kaufman aus „The Summer I Turned Pretty“ als Enkel von Ed Baldwin, der Hauptfigur der bisherigen vier Staffeln, sowie Ruby Cruz aus „Willow“ als Tochter von Kebbells revolutionärem Charakter. Mireille Enos vervollständigt die neue Riege als eine Art Sicherheitsoffizierin. Was aus Krys Marshalls Danielle Poole wird, die dem Trailer nach zu urteilen noch am Leben ist, bleibt vorerst offen.

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Zur Einstimmung auf die fünfte Staffel haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.