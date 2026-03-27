Dass das iPhone 18 Pro und Pro Max im Herbst eine kleinere Dynamic Island erhalten, gilt seit Monaten in der Gerüchteküche als gesetzt. Ein neuer Leak deutet nun darauf hin, dass auch weitere Modelle der iPhone 18 Generation von der Neuerung profitieren könnten.

Leaker spricht von der gesamten Serie

Der auf Weibo aktive Leaker Ice Universe hat sich zur Dynamic Island und den Displayrändern des kommenden iPhone 18 Lineups geäußert. Demnach sollen die schwarzen Ränder gegenüber den iPhone 17 Modellen unverändert bleiben, während die Dynamic Island beim iPhone 18 Lineup kleiner ausfallen soll.

Dass sich an den Rändern nichts ändert, überrascht wenig, denn entsprechende Gerüchte gab es im Vorfeld nicht. Interessanter ist da schon, dass der Leaker von der „iPhone 18 Serie“ spricht und nicht etwa von dem iPhone 18 Pro und Pro Max. Bisherige Berichte haben nur eine verkleinerte Dynamic Island für die Pro-Modelle in Aussicht gestellt.

Einen möglichen Grund dafür liefert womöglich der diesjährige Release-Fahrplan selbst. Anders als in früheren Jahren sollen das iPhone 18 Pro und Pro Max im Herbst erscheinen, während das reguläre iPhone 18 erst Anfang 2027 auf den Markt kommen soll. Frühere Berichte konzentrierten sich vermutlich deshalb auf die Pro-Modelle, weil sie als Erstes verfügbar sein werden. Ice Universe könnte seinen Blick einfach weiter in die Zukunft gerichtet haben.

Allerdings lohnt sich an dieser Stelle auch ein skeptischer Blick. Apple hat Designänderungen beim iPhone bisher fast immer zuerst den teureren Modellen vorbehalten, bevor sie mit Verzögerung in die günstigeren Varianten wanderten. Dass das reguläre iPhone 18 bereits die kleinere Dynamic Island erhält, wäre also eine Abweichung vom üblichen Muster. Besser stehen die Chancen beim iPhone Air 2, das ebenfalls im Herbst erwartet wird. Hier dürfte Apple alles daran setzen, potenzielle Käufer zu überzeugen, denn die erste Generation des Air konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen.