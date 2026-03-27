In den letzten Wochen hat Apple ungewöhnlich viele Produkte innerhalb kurzer Zeit angekündigt. Wir denken unter anderem an das MacBook Neo, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/Max, die AirTags 2, das iPhone 17e und die AirPods Max 2. Weitere Produkte sind in der Pipeline, darunter ein neuer HomePod, ein neuer HomePod mini sowie ein neues Apple TV.

Neuer HomePod soll neben aktualisiertem HomePod mini und Apple TV erscheinen

Mark Gurman hat in einer Frage-Antwort-Runde zu verstehen gegebenen ass Apple neben dem HomePod mini und Apple TV auch an einem neuen „großen“ HomePod arbeitet.

Gurman bekräftigte noch einmal, dass Updates für alle drei Produkte bis zur Veröffentlichung der personalisierten Siri-Version durch Apple im Laufe dieses Jahres auf Eis gelegt werden. Der überarbeitete Sprachassistent soll mit iOS 27 eingeführt werden, das ab Juni als Betaversion verfügbar sein und im September für alle Nutzer (mit einem kompatiblen iPhone) freigegeben werden soll.

Demnach sollten in diesem Jahr neue HomePod-, HomePod mini- und Apple TV-Modelle auf den Markt kommen. Zuletzt hieß es, dass die Lagerbestände an Apple TV, HomePod mini und dem HomePod in den Apple Stores weltweit erneut zur Neige gehen.

Gerüchten zufolge soll das neue Apple TV mit einem A17 Pro Chip sowie Apple N1-Chip für Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread ausgestattet sein. Der HomePod mini soll mit dem S9-Chip der Apple Watch oder einem neueren Chip ausgestattet sein. Es ist jedoch noch unklar, inwieweit dieser Chip die überarbeitete Siri-Funktion von Apple Intelligence unterstützen kann. Zu den weiteren vermuteten Features gehören der N1-Chip, eine verbesserte Klangqualität und ein neuerer Ultrabreitband-Chip.