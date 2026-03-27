Knapp zwei Jahre sind vergangenen, dass „Women in Blue“ („Las Azules“) auf Apple TV startete. Nun hat Apple die Fortsetzung der spanischsprachigen Krimiserie bestätigt. Diese ist ab dem 12. August 2026 auf dem Video-Streaming-Portal zu sehen.

Apple TV kündigt „Women in Blue – Staffel 2“ an

Apple TV hat die zweite Staffel zu „Women in Blue“ angekündigt und gleichzeitig den Starttermin und erste Einblicke in die Fortsetzung der spanischsprachigen Krimiserie bekannt gegeben. Bei „Women in Blue“ setzt Apple TV auf eine rein lateinamerikanischen Besetzung und Crew unter der Leitung der Ariel-Award-nominierten Bárbara Mori („Perdidos en la Noche“).

Die von dem mit dem International Emmy Award ausgezeichneten Showrunner und Regisseur Fernando Rovzar („Monarca“) und Pablo Aramendi („Tijuana“) entwickelte zweite Staffel von „Women in Blue“ feiert am Mittwoch, den 12. August 2026, mit der ersten Folge auf Apple TV Premiere. Anschließend wird bis zum 30. September 2026 wöchentlich eine neue Folge ausgestrahlt.

In der zweiten Staffel von „Women in Blue“ wird María (Mori), inzwischen zum Lieutenant befördert, in einen Gewissenskonflikt zwischen ihrem Eid und dem unerbittlichen Drang nach Wahrheit verwickelt, als die Leiche einer Studentenaktivistin gefunden wird. Die Azules werden in eine Untersuchung hineingezogen, die bis zum Studentenmassaker von 1968 zurückreicht. Bevor sie die Funde verarbeiten können, wird die Leiche einer Person entdeckt, die mit diesem brutalen Kapitel der Geschichte in Verbindung steht.

Der Fund löst im gesamten Polizeirevier einen Schock aus. Jemand übt Selbstjustiz direkt vor der Tür der Polizei, und die Azules sind die letzte Hoffnung des Reviers, den Mörder zu stoppen. Während María, Valentina (Natalia Téllez), Gabina (Amorita Rasgado) und Ángeles (Ximena Sariñana) sowohl innerhalb als auch außerhalb des Polizeireviers kämpfen, kommen vergrabene Wahrheiten ans Licht und sie sind gezwungen, sich einer unangenehmen Frage zu stellen: Was ist in einem von Korruption geplagten System der Preis dafür, für seine Ideale zu kämpfen?

Die Hauptrollen in der Serie spielen Mori, Sariñana, Téllez, Rasgado, Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappán, Horacio García Rojas und Bruno Bichir.