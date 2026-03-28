Bei einem Unternehmen mit der Größe von Apple mit über 100.000 Mitarbeitern ist es fast an der Tagesordnung, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und andere dazustehen. Nun kann der Hersteller aus Cupertino eine neue Mitarbeiterin auf der Gehaltsliste begrüßen. Konkret handelt es sich um Lilian Rincon, ehemalige Vice President of Product bei Google Shopping, Diese trägt bei Apple die Bezeichnung „Vice President of Product Marketing for Artificial Intelligence“.

Apple engagiert ehemalige Google-Managerin für KI-Marketing

Apple hat Lilian Rincon, ehemalige Vice President of Product bei Google Shopping, als neue Vizepräsidentin für Produktmarketing im Bereich künstliche Intelligenz eingestellt. Das berichtet Axios. Rincon wird direkt an Apples Marketingchef Greg Joswiak berichten und soll das Produktmarketing sowie das Produktmanagement für sämtliche KI-Plattformen des Unternehmens verantworten.

Rincon war bei Google unter anderem für die globale Produktorganisation rund um die Shopping-Erfahrungen für Endkunden zuständig und arbeitete zuvor als Director of Product Management in der Google-Shopping-Sparte. Darüber hinaus war sie am Aufbau von Google Assistant beteiligt. Vor ihrer Zeit bei Google – wo sie 2017 einstieg – hatte sie bereits bei Microsoft und Skype gearbeitet.

Der Zeitpunkt der Personalie ist kein Zufall: Apple steht unter erheblichem Druck, seinen Rückstand im KI-Bereich gegenüber der Konkurrenz aufzuholen. Das Unternehmen hat mehrfach angekündigte Apple-Intelligence-Siri-Funktionen verzögert, während Android und Windows bereits deutlich mehr KI-Features bieten.

Die Augen dürften auf die diesjährige Apple Worldwide Developers Conference gerichtet sein. Diese startet am 08. Juni mit einer eröffnenden Keynote. Gerüchten zufolge wird Apple Siri mit iOS 27 grundlegend überarbeiten – inklusive einer vollwertigen Chatbot-Version, die direkt mit Claude, Gemini und ChatGPT konkurrieren soll.