Woche für Woche kündigt Apple TV neue Original-Serien, -Filme und Dokumentationen an. Nun können sich Abonnenten auf eine weiteren Film freuen. Apple Original Films hat sich die Rechte an dem neuen Science-Fiction-Thriller „Liminal“ unter der Regie von Louis Leterrier mit der Oscar-nominierten Vanessa Kirby und dem Emmy-Preisträger Yahya Abdul-Mateen II in den Hauptrollen gesichert.
Apple TV sichert sich Rechte an dem Science-Fiction-Thriller „Liminal“
Apple TV hat bekannt, gegeben dass sich der Video-Streaming-Dienst die Rechte an „Liminal“ gesichert hat, einem neuen Science-Fiction-Thriller mit Vanessa Kirby („Pieces of a Woman“, „Fantastic Four: First Steps“) und Yahya Abdul-Mateen II („Wonder Man“, „Watchmen“) in den Hauptrollen. Der von Apple Studios produzierte Film wird von Louis Leterrier („Fast X“, „Lupin“, demnächst „11817“) inszeniert.
„Liminal“ ist ein Science-Fiction-Action-Thriller, der auf dem AWA-Comicroman „Telepaths“ von Eisner-Award-Gewinner J. Michael Straczynski, Steve Epting und Brian Reber basiert. In der Buchbeschreibung heißt es
Eine elektromagnetische Störung führt dazu, dass bei einem Zehntel der Erdbevölkerung plötzlich telepathische Fähigkeiten erwachen. Kurz nachdem die Welt diese Entwicklung verarbeitet hat, werden neu telepathisch begabte Polizisten aus Boston gegen einen zu Unrecht verurteilten Häftling eingesetzt, der zum Helden und Anführer anderer Telepathen wird, die versuchen, einer Welt zu entkommen, in der ihre Kräfte sie zu Zielscheiben machen. Beide sind Helden ihrer eigenen Geschichte, und die Zukunft hängt vielleicht davon ab, ob sie einander vertrauen können.
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