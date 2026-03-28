Woche für Woche kündigt Apple TV neue Original-Serien, -Filme und Dokumentationen an. Nun können sich Abonnenten auf eine weiteren Film freuen. Apple Original Films hat sich die Rechte an dem neuen Science-Fiction-Thriller „Liminal“ unter der Regie von Louis Leterrier mit der Oscar-nominierten Vanessa Kirby und dem Emmy-Preisträger Yahya Abdul-Mateen II in den Hauptrollen gesichert.

Apple TV sichert sich Rechte an dem Science-Fiction-Thriller „Liminal“

Apple TV hat bekannt, gegeben dass sich der Video-Streaming-Dienst die Rechte an „Liminal“ gesichert hat, einem neuen Science-Fiction-Thriller mit Vanessa Kirby („Pieces of a Woman“, „Fantastic Four: First Steps“) und Yahya Abdul-Mateen II („Wonder Man“, „Watchmen“) in den Hauptrollen. Der von Apple Studios produzierte Film wird von Louis Leterrier („Fast X“, „Lupin“, demnächst „11817“) inszeniert.

„Liminal“ ist ein Science-Fiction-Action-Thriller, der auf dem AWA-Comicroman „Telepaths“ von Eisner-Award-Gewinner J. Michael Straczynski, Steve Epting und Brian Reber basiert. In der Buchbeschreibung heißt es