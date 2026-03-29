Ein halbes Jahr nach Marktstart sind die AirPods Pro 3 so günstig wie nie. Bei Amazon kosten sie aktuell 196,99 Euro und rutschen damit erstmals unter die 200-Euro-Marke. Apple selbst verlangt weiterhin 249 Euro.

Über 50 Euro unter Listenpreis

Der aktuelle Amazon-Preis liegt gut 20 Prozent unter Apples Empfehlung. Apple hatte die dritte Generation der AirPods Pro im September 2025 zusammen mit dem iPhone 17 vorgestellt.

Gegenüber der zweiten Generation hat Apple einiges verbessert. Die Geräuschunterdrückung ist doppelt so stark wie beim Vorgänger, und die überarbeitete Akustik liefert einen tieferen Bass und eine breitere Klangbühne. Die Akkulaufzeit pro Ladung stieg auf acht Stunden bei aktivem ANC.

Ein neuer Pulssensor erfasst beim Training die Herzfrequenz. Dafür hat Apple zwei Infrarotsensoren verbaut, die 250 Mal pro Sekunde den Blutfluss im Gehörgang analysieren. Die ermittelte Herzfrequenz landet direkt in der Health-App und lässt sich beim Sport oder im Alltag verfolgen. Interessant ist an dieser Stelle ein Vergleich mit den Powerbeats Pro 2, die ebenfalls eine Pulsmessung anbieten. Dort arbeitet eine grüne LED nach dem klassischen Prinzip vieler Fitness-Tracker. In Tests schnitt diese Lösung im Vergleich allerdings deutlich schlechter ab. Apple scheint bei den AirPods Pro 3 auf die präzisere Infrarot-Technologie gesetzt zu haben.

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Ein weiteres praktisches Feature kam mit einer Verspätung zu uns. Doch seit iOS 26.2 beherrschen die AirPods Pro 3 auch in Deutschland und weiteren EU-Ländern die Live-Übersetzung. Im Gespräch mit jemandem, der eine andere Sprache spricht, hört man hier die Übersetzung direkt über die Ohrhörer. Die eigene Antwort erscheint für den Gesprächspartner übersetzt auf dem iPhone-Display. Ob das im Reisealltag wirklich einen Dolmetscher ersetzt, bleibt abzuwarten. Als spontane Hilfe bei Sprachbarrieren dürfte die Funktion aber nützlich sein.

Für 196,99 Euro bekommt man also Ohrhörer, die mehr können als nur Musik abspielen. Natürlich bieten die AirPods Pro 3 zusätzlich die gewohnten Funktionen wie ANC, 3D-Audio, Hörgerätefunktion und mehr. Dank der IP57-Zertifizierung sind die AirPods Pro zudem erstmals offiziell gegen Staub und Wasser geschützt.