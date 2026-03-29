Apple arbeitet an verschiedenen neuen Produkten, die im Laufe dieses Jahres angekündigt und auf den Markt kommen. Bis zu 15 Neuheiten könnten noch dieses Jahr präsentiert werden. Auch innerhalb der Apple Watch Familie ist mit neuen Modellen zu rechnen. Ein großes Re-Design solltet ihr dabei allerdings nicht erwarten. Vielmehr wird Apple auf punktuelle Verbesserungen, in erster Linie im Gehäuseinneren – setzen.

Apple Watch: Kein größeres Re-Design in diesem Jahr geplant

Mark Gurman von Bloomberg hatte zur Frage-Antwort-Runde geladen und im Rahmen des Veranstaltung unter anderem angedeutet, dass Apple an einem neuen „großen“ HomePod arbeitet und das iPhone Fold später als das iPhone 18 Pro auf den Markt kommen wird. Auch Fragen zur Apple Watch wurden beantwortet.

In den vergangenen Jahren kursierten immer wieder Gerüchte über größere funktionale Neuerungen bei der Apple Watch. Besonders häufig genannt wurden etwa biometrische Authentifizierung per Touch ID direkt im Display oder ein überarbeitetes Armband-System mit magnetischer Halterung. Inzwischen sind diese Spekulationen jedoch weitgehend verstummt, was darauf hindeutet, dass solche Änderungen aktuell wohl nicht konkret geplant sind.

Auch beim Design sind die Spielräume für Apple begrenzt. Abgesehen von kleineren Anpassungen wie einem noch dünneren Gehäuse gibt es nur wenige realistische Ansatzpunkte. Ein grundlegender Wechsel des Formfaktors – etwa von rund zu eckig oder umgekehrt – gilt derzeit als eher unwahrscheinlich. Eine radikal neu designte Apple Watch X wird es nicht geben.

Die Apple Watch Ultra präsentierte sich bei ihrer Markteinführung im Jahr 2022 natürlich in einem völlig neuen Design, aber seither hat dieses Modell nur noch iterative Designänderungen erfahren. Ist ein Re-Design überhaupt notwendig? Nur um etwas „zwanghaft“ neugestalten? Das Apple Watch Design hat sich bewährt und ist zeitlos. Mit einer größeren Neugestaltung, wird frühestens in zwei, drei Jahren gerechnet. is dahin wird sich Apple auf neue Funktionen konzentrieren, die man der Smartwatch verpasst.