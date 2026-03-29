Apple plant mit iOS 27 eine umfassende Überarbeitung von Siri. Laut Bloombergs Mark Gurman soll der Sprachassistent eine eigene App bekommen und über eine neue „Extensions“-Funktion Chatbots und KI-Dienste von Drittanbietern einbinden können. Die Siri-App wird dabei sowohl Text- als auch Spracheingaben unterstützen und bisherige Gespräche speichern, womit sie sich funktional an Apps wie ChatGPT, Gemini oder Claude annähert.

Drittanbieter-Chatbots über „Extensions“

Seit iOS 18.2 kann Siri bereits auf ChatGPT zugreifen. Mit der neuen „Extensions“-Funktion sollen sich weitere Chatbots und KI-Dienste von Drittanbietern einbinden lassen. Gurman zitiert aus den Einstellungen einer internen Vorabversion von iOS 27. Dort ist von Agenten installierter Apps die Rede, die mit Siri und anderen Systemfunktionen zusammenarbeiten können. Im App Store soll es dafür einen eigenen Bereich geben, der als eine Art Marktplatz für KI-Integrationen dient.

Die „Extensions“ und die neue Siri-App sollen nicht nur auf dem iPhone verfügbar sein, sondern auch auf dem iPad und Mac mit iPadOS 27 und macOS 27. Ob die Siri-App auf allen iPhones mit iOS 27 läuft oder erst ab einem iPhone 15 Pro mit Apple Intelligence-Unterstützung verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Neben der App selbst arbeitet Apple laut dem Bericht an einer tieferen Verankerung von Siri im gesamten System. Eine neue „Ask Siri“-Funktion soll den Zugriff auf den Assistenten zunächst in Apples eigenen Apps wie Mail, Musik, Podcasts, TV, Fotos und Xcode erlauben. So könnten Nutzer etwa per Sprache ein Foto anhand einer Beschreibung suchen und direkt bearbeiten lassen. Später dürfte Apple die Funktion auch für Drittanbieter-Apps öffnen. Außerdem ist ein Feature namens „Write with Siri“ in Entwicklung, mit dem Siri beim Verfassen von Texten helfen kann.

Die erste Entwickler-Beta von iOS 27 wird für Juni erwartet, die finale Version soll im September erscheinen.