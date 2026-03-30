Apple hat zwar bereits die AirTags 2 vorgestellt, doch die erste Generation ist nach wie vor ein hervorragender Begleiter für alle, die ihre Gegenstände im Blick behalten wollen. Bei Amazon gibt es das 4er-Pack der ersten AirTags gerade für nur 67,99 Euro, womit wir bei 17 Euro pro Stück liegen. Wer mehrere Tracker auf einmal benötigt, findet hier ein sehr gutes Angebot.

Bewährt und günstig

Apples kleine Bluetooth-Tracker lassen sich an Schlüsseln, Koffern, Rucksäcken oder Fahrrädern befestigen und nutzen Apples „Wo ist?“-Netzwerk, um verlorene Gegenstände aufzuspüren. Wer ein iPhone besitzt, kann die AirTags in wenigen Sekunden einrichten und bekommt auf einer Karte angezeigt, wo sich der jeweilige Gegenstand befindet.

Die zweite Generation bringt zwar kleinere Verbesserungen mit, wie einen schwerer manipulierbaren Lautsprecher, für den Alltagsgebrauch reichen die AirTags der ersten Generation aber völlig aus, besonders zu diesem Preis. Mit 67,99 Euro für das 4er-Pack liegt Amazon weit unter der unverbindlichen Preisempfehlung in Höhe von 119 Euro.