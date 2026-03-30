Wie aus Berichten in den sozialen Netzwerken hervorgeht, ist Apple Intelligence nach rund 18 Monaten Wartezeit jetzt auch in China verfügbar. Damit bietet Apple seine KI-Funktionen nun in allen wichtigen Märkten an.

Lange Verzögerung durch staatliche Auflagen

Die chinesische Regierung verlangt, dass ausländische Unternehmen für KI-Funktionen mit lokalen Partnern zusammenarbeiten. Apple musste deshalb erst entsprechende Kooperationen aufbauen, bevor der Start möglich war. Während Apple Intelligence in den USA bereits im Oktober 2024 an den Start ging, mussten Nutzer in China bis jetzt warten. Dem Bericht zufolge wird iOS 26.4 benötigt, um die Funktionen nutzen zu können.

Obwohl erste Hinweise in den sozialen Medien darauf hindeuten, dass die neuen KI-Funktionen verfügbar sind, scheint Apple sie bislang nicht aktiv beworben zu haben, weshalb zunächst unklar war, ob es sich um einen versehentlichen oder geplanten Rollout handelt. Da die Freischaltung aber bei einer großen Zahl von Nutzern gleichzeitig erfolgte, spricht vieles für einen regulären Start.