Apple arbeitet offenbar an einem iMac mit OLED-Panel. Das berichtet das koreanische Technikportal ZDNet Korea. Demnach hat Apple bei Samsung Display, LG Display und weiteren Zulieferern 24 Zoll OLED-Panelmuster in Serienfertigungsqualität bestellt. Ein 24 Zoll OLED-Display wäre das bis dato größte OLED-Dispaly, welches Apple jemals in einem Gerät verbaut hat.

Apple plant offenbar iMac mit OLED-Display

Gerüchten zufolge arbeitet Apple an einem iMac mit OLED-Display. Apple soll konkret nach 24 Zoll Panels mit 600 Nits Helligkeit und rund 218 Pixel pro Zoll (PPI) gefragt haben. Zum Vergleich: Der aktuelle iMac setzt auf ein 24-Zoll-LCD-Display mit 500 Nits und ebenfalls 218 PPI. Ein OLED-Display würde demnach vor allem bei der Helligkeit einen spürbaren Verbesserung bedeuten.

Samsung und LG als Hauptlieferanten

Samsung Display plant, Muster mit 220 PPI auf Basis seiner großformatigen Quantum Dot OLED (QD-OLED)-Produktionslinien zu fertigen und diese noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 an Apple zu liefern. Das wäre ein erheblicher Schritt nach oben gegenüber den derzeit massenproduzierenden 160-PPI-QD-OLED-Panels für Monitore.

LG Display will ebenfalls Muster liefern, dürfte aufgrund des Einsatzes von Farbfiltern statt Quantenpunkten jedoch etwas weniger Helligkeit erreichen. Statt auf bestehende 4-Schicht-W-OLED-Panels setzt LG auf ein noch in Entwicklung befindliches 5-Schicht-Design mit zusätzlicher Grünschicht für bessere Leuchtdichte. Darüber hinaus arbeitet LG an der sogenannten eLEAP-Technologie (intern „fLEAP“), die den Einsatz von Fine Metal Masks überflüssig macht – auch für künftige Apple-Geräte wie iMac und MacBook.

Markteinführung nicht vor 2029

Trotz der laufenden Musteranforderungen plant Apple den Start des OLED-iMacs laut dem Bericht erst für 2029 oder 2030. In naher Zukunft steht zunächst ein Update auf den M5-Chip an. Zuletzt hatte Apple den iMac im Oktober 2024 mit dem M4-Chip und einer neuen 12-Megapixel-Center-Stage-Kamera aktualisiert.