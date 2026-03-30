In wenigen Tagen ist es soweit. Apple feiert am 01. April 2026 seinen Geburtstag. 50 Jahre ist es mittlerweile her, dass Steve Jobs und Steve Wozniak das Unternehmen in einer Garage gegründet haben. Nun steht der Höhepunkt der Feierlichkeiten bevor und es zeichnet sich an, dass Sir Paul McCartney ein Konzert auf dem Gelände des Apple Parks in Cupertino geben wird.

Apples 50. Geburtstag: großes Finale mit Paul McCartney Konzert?

In den letzten Wochen hat Apple bereits rund um den Globus den bevorstehenden 50. Geburtstag mit verschiedenen Events gefeiert. Unter anderem veranstaltete der Weltkonzern ein Alicia Keys Konzert in News.

Nun steht das große Finale bevor. Konkret zeichnet sich ab, dass Sir Paul McCartney bei einer internen Feier auf dem Gelände des Apple Parks auftreten wird. Dies würde eine Brücke zum bereits verstobenen Apple Mitbegründer Steve Jobs Schlangen. Dieser war großer Fan der Beatles und hatte die Band als Vorbild für Apples Geschäftsmodell bezeichnet?

Mark Gurman deutete die Präsent von McCartney auf X wie folgt an

Die Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum von Apple finden diese Woche mit einem großen Finale für die Mitarbeiter auf dem Campus in Cupertino ihren Abschluss. Die Angestellten sind begeistert, nachdem bekannt wurde, wer der Stargast sein wird. Er ist immer noch topfit, war Teil der British Invasion und Jobs wäre außer sich vor Freude gewesen.

Apple und die Beatles blicken auf eine langjährige Verbindung. Wir erinnern uns noch gerne an das Jahr 2010, als Apple den digitalen Musik-Katalog bei iTunes veröffentlichte und einen begleitenden Werbespot schaltete. Zudem heilt der iTunes Store die 50 Jahre Beatles-Collection bereits und auf Apple TV erhielten die Beatles vor vielen Jahren einen eigenen Kanal. Zwischenzeitlich verschenkte Apple auch Songs der Band an seine Nutzer.