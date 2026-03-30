Allgemein wird im Herbst dieses Jahres mit der Ankündigung des iPhone Fold und damit des ersten faltbaren iPhone-Modells gerechnet. In der aktuellen Ausgabe seines PowerOn-Newsletters geht Mark Gurman von Bloomberg auf das faltbare iPhone ein und spricht von diesem in den höchsten tönen. Er bezeichnet es sogar als die bedeutendste Überholung in der Geschichte des iPhones.

Gurman: iPhone Fold wird „bedeutendste Überholung in der Geschichte des iPhones“

Mit dem iPhone scheint Apple einiges vor zu haben. Laut Gurman waren iPhone 4, iPhone 6 und iPhone X zweifellos bahnbrechend, das iPhone Fold bietet allerdings einen neuen Ansatz und ein völlig neues Design.

Das iPhone Fold soll sich ähnlich wie Samsungs Galaxy Z Fold 7 wie ein Buch aufklappen lassen und Nutzern damit einen großen innenliegenden Bildschirm bieten – ideal zum Videoschauen, Spielen und für Multitasking. iOS 27 soll speziell auf das Foldable zugeschnitten sein und iPad-ähnliche Funktionen wie die gleichzeitige Nutzung mehrerer Apps nebeneinander ermöglichen.

Es heißt, dass das Gerät über ein 7,7 Zoll Innendisplay und ein 5,3 Zoll Außendisplay verfügt. Zudem war von einem nahezu knickfreien Innendisplay die Rede. Apple setzt offenbar auf eine Technologie, die die Falte deutlich reduziert, aber nicht vollständig eliminiert. Das iPhone Feld soll mit zwei rückseitigen Kameras, einer Frontkamera sowie einem Touch ID Powerbutton anstelle von Face ID ausgestattet sein.

Zuletzt zeichnete sich ab, dass Apple das Gerät im September gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max angekündigt, allerdings etwas verzögert erst zum Jahresende auf den Markt bringt. Preislich könnte das iPhone Fold bei rund 2.000 Dollar starten.