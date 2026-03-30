Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 1 zu iOS 26.5 und iPadOS 26.5 veröffentlicht. Nachdem zuletzt die finale Version von iOS 26.4 und iPadOS 26.4 für alle Nutzer veröffentlicht wurde, sind nun wieder einegtragene Entwickler an der Reihe.

Apple startet neue Beta-Phase

Nach der Beta-Phase ist vor der Beta-Phase. Nachdem die Beta-Phase zu iOS 26.4 und iPadOS 26.4 zuletzt beendet wurde, eröffnet Apple nun die nächste Beta-Phase. Eingetragene Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, die Beta 1 zu iOS 26.5 und iPadOS 26.5 herunterzuladen und zu installieren. Dies erfolgt direkt am iPhone bzw. iPhone über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Dabei muss die Apple ID eures Entwicklerkontos verknüpft werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, welche Neuerungen Apple in die kommenden X.5 Updates einfließen lässt. Sobald sich die ersten neuen Funktionen zeigen, werden wird nachberichten.

Update 30.03.2026

Die Beta 1 zu macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5, HomePod Software 26.5 und visionOS 26.5 ist auch da.