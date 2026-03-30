Apple hat in dieser Woche bestätigt, dass bislang kein einziges Gerät im Blockierungsmodus (Lockdown Mode) erfolgreich gehackt wurde. So erklärt Apple-Sprecherin Sarah O’Rourke gegenüber TechCrunch, dass dem Unternehmen kein Fall bekannt sei, in dem kommerzielle Spyware ein Gerät mit aktiviertem Blockierungsmodus kompromittiert habe.

Der Blockierungsmodus

Apple hatte den Blockierungsmodus 2022 für das iPhone, das iPad und den Mac eingeführt. Er richtet sich an Personen, die aufgrund ihrer Position oder Tätigkeit ins Visier gezielter digitaler Angriffe geraten könnten, etwa Journalisten, Aktivisten oder Regierungsmitarbeiter. Im Alltag betrifft das nur eine sehr kleine Nutzergruppe.

Der Modus schränkt zahlreiche Funktionen drastisch ein, um die Angriffsfläche für Spyware zu verkleinern. In der Nachrichten-App werden die meisten Anhänge blockiert, Links und Linkvorschauen sind nicht verfügbar. Beim Surfen im Web werden bestimmte komplexe Technologien deaktiviert, was dazu führen kann, dass Webseiten langsamer laden oder Schriftarten und Bilder nicht korrekt angezeigt werden. Auch bei der drahtlosen Verbindung greift der Modus ein. So verbindet sich das Gerät nicht mehr automatisch mit ungesicherten WLAN-Netzwerken. Zudem wird auf dem iPhone sowie dem iPad die Unterstützung für 2G und 3G abgeschaltet. Diese Einschränkungen verändern die tägliche Nutzung erheblich. Für Personen mit erhöhtem Risiko bieten sie allerdings einen Schutz, dessen Wirksamkeit Apple nun bestätigt hat.

Sicherheitsupdates

Apple hatte erst diese Woche Nutzer älterer iOS-Versionen aufgefordert, verfügbare Sicherheitsupdates zu installieren. Hierbei ging es um die Exploit-Kits „Coruna“ und „DarkSword“, die Sicherheitslücken in iOS angreifen können. Über manipulierte Webseiten und Links verschaffen sich Angreifer Zugriff auf betroffene Geräte. Apple hat die zugrunde liegenden Schwachstellen in den vergangenen Monaten geschlossen. Wer bereits die jeweils neueste iOS-Version auf seinem iPhone installiert hat, ist geschützt. Das gilt für aktuelle Versionen von iOS 15 bis iOS 26. Nutzer, die noch iOS 13 oder iOS 14 installiert haben, müssen mindestens auf iOS 15 wechseln. Alle iPhones mit iOS 13 oder iOS 14 unterstützen dieses Upgrade. Wer sein Gerät aus bestimmten Gründen nicht auf die neueste iOS-Version aktualisieren kann, hat mit dem Blockierungsmodus eine zusätzliche Schutzmaßnahme zur Verfügung.