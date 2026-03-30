Im Herbst dieses Jahres wird mit der Ankündigung des neuen iPhone 18 Pro gerechnet. Seit einiger Zeit hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Dynamic Island des Gerätes schrumpft. Nun tauchen Fotos auf, die die Gerüchte untermauern.

iPhone 18 Pro: Leak soll kleinere Dynamic Island zeigen

Zunächst einmal hat sich ein X-User namens @earlyappleleaks zu Wort gemeldet und ein Foto veröffentlicht, das angeblich einen Prototyp des iPhone 18 Pro mit einer deutlich kleineren Dynamic Island zeigt. Auf dem Bild ist die Taschenlampe eines anderen iPhones zu erkennen, die den angeblichen Prototypen anstrahlt. Zu erkennen ist eine kleine, kreisrunde Aussparung unter dem Display in der oberen linken Ecke. Bei dieser Aussparung könnte es sich um einen FaceID Sensor handelt, der neu platziert wurde.

Did some more looking, and this seems be the final of design 👍 https://t.co/ICCH8xLzSn — Early Apple (@earlyappleleaks) March 29, 2026

Durch die Verlagerung der TrueDepth-Kamerakomponenten unter das Display könnte die Aussparung für die Dynamic Island deutlich verkleinert werden. Mehrere frühere Berichte deuteten bereits darauf hin, dass Face ID die erste Komponente sein wird, die Apple unter den Bildschirm verlagern will.

Wie immer gilt, dass Apple Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sind, zumal @earlyappleleaks bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist.

iPhone 18 series bezel are the same as iPhone 17 and iPhone 16.

But all three iPhone 18 reduce the width of Dynamic Island. pic.twitter.com/g50BKPPiws — Ice Universe (@UniverseIce) March 27, 2026

Unabhängig davon teilt der Leaker „Ice Universe“, der in der Vergangenheit bereits einige Apple-Leaks veröffentlicht hat, ein Bild einer angeblichen Displayschutzfolie für das iPhone 18 Pro. Die Aussparungen darauf sind deutlich kleiner als beim aktuellen Design. Die Bilder der Schutzfolie scheinen das mutmaßliche Prototypfoto zu bestätigen.

Leaks about the iPhone 18 Pro have just appeared online, showing that the dynamic island has shrunk by 35% compared to previous models. pic.twitter.com/DFHbcig9sJ — Majin (@MajinBuofficia) March 29, 2026

Zum Guten Schluss hat ich noch Leaker „Majin Bu“ zu Wort gemeldet. Dieser behauptet, dass die Dynamic Island beim iPhone 18 Pro rund 35 Prozent kleiner als beim iPhone 17 Pro sein wird. Die Tatsache, dass Zubehörhersteller erstes Zubehör testen, deutet darauf hin, dass diese mit einer kleineren Dynamic Island rechnen.