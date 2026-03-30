Mega SIM – eine Freenet-Marke – hat zum Monatsende ein neues Tarif-Portfolio aufgelegt. Ihr erhaltet mehr 5G-Datenvolumen für weniger Geld. Eine Unlimited-Flat gibt es für nur 31,99 Euro pro Monat. Der Anschlusspreis entfällt.
Neues Mega SIM Portfolio
Ab sofort gibt es bei Mega SIM ein neues Tarif-Portfolio. Dabei ersetzt der 100GB Tarif den vorherigen 75GB Tarif und zwar für 1 Euro weniger pro Monat- Weiterhin gilt: Alle Tarife verfügen über 5G und profitieren von einem lebenslangen Rabatt – das bedeutet dauerhaft günstige Preise ohne spätere Erhöhungen.
Unlimited-Allnet-Flat
- Unbegrenztes Datenvolumen
- Flat Internet mit 5G
- Bis zu 300MBit/s
- o2-Netz
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- EU-Roaming
- 31,99 Euro pro Monat
- Kein Anschlusspreis
Ist euch das unbegrenzte Datenvolumen zu viel bzw. der Tarif zu teuer? Kein Problem. Eine 100GB Allnet-Flat gibt es für 18,99 Euro pro Monat und für eine 250GB Allnet-Flat zahlt ihr 21,99 Euro mtl. Alle Tarife könnt ihr auch als monatlich kündbare Tarife wählen.
