Mega SIM: Mehr 5G-Datenvolumen für weniger Geld

| 17:00 Uhr | 0 Kommentare

Mega SIM – eine Freenet-Marke – hat zum Monatsende ein neues Tarif-Portfolio aufgelegt. Ihr erhaltet mehr 5G-Datenvolumen für weniger Geld. Eine Unlimited-Flat gibt es für nur 31,99 Euro pro Monat. Der Anschlusspreis entfällt.

Neues Mega SIM Portfolio

Ab sofort gibt es bei Mega SIM ein neues Tarif-Portfolio. Dabei ersetzt der 100GB Tarif den vorherigen 75GB Tarif und zwar für 1 Euro weniger pro Monat- Weiterhin gilt: Alle Tarife verfügen über 5G und profitieren von einem lebenslangen Rabatt – das bedeutet dauerhaft günstige Preise ohne spätere Erhöhungen.

Unlimited-Allnet-Flat

  • Unbegrenztes Datenvolumen
  • Flat Internet mit 5G
  • Bis zu 300MBit/s
  • o2-Netz
  • Telefon-Flat
  • SMS-Flat
  • EU-Roaming
  • 31,99 Euro pro Monat
  • Kein Anschlusspreis

Ist euch das unbegrenzte Datenvolumen zu viel bzw. der Tarif zu teuer? Kein Problem. Eine 100GB Allnet-Flat gibt es für 18,99 Euro pro Monat und für eine 250GB Allnet-Flat zahlt ihr 21,99 Euro mtl. Alle Tarife könnt ihr auch als monatlich kündbare Tarife wählen.

Kategorie: iPhone

Tags:

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert