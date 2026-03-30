Zum Monatsende informiert die Telekom ein weiteres mal über den Ausbau ihres Glasfasernetzes und bestätigt, dass im Februar 2026 80.000 weitere Haushalte und Unternehmen ans Glasfasernetz angebunden wurden.

Trotz Winter: Telekom baut Glasfasernetz weiter aus

Von Zeit zu Zeit informiert die Telekom über den Ausbau ihrer Netze. Dieses Mal gibt es ein Update zum Glasfasernetz. Im vergangene Monat brachte das Bonner Unternehmen weitere 80.000 Glasfaseranschlüsse ans Netz. Damit haben 12,8 Millionen Haushalte und Unternehmen die Möglichkeit, sich für einen Telekom-Anschluss mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s zu entscheiden. Auch jenseits der reinen Glasfaser bleibt das Angebot riesig: 37 Millionen Haushalte können mit mindestens 100 Mbit/s surfen, für 32 Millionen sind sogar 250 Mbit/s buchbar.

Top-Apps

Ein Blick auf die meistgenutzten Anwendungen im Februar zeigt klare Trends – und deutliche Unterschiede zwischen Download und Upload.

Beim Download dominiert klar Entertainment: An der Spitze steht MagentaTV, gefolgt von bekannten Plattformen wie YouTube, Netflix, Instagram und Amazon Prime Video. Hier geht es vor allem um Videostreaming und Social Media – also datenintensive Inhalte, die heruntergeladen bzw. gestreamt werden.

Beim Upload zeigt sich ein ganz anderes Bild: Hier dominieren produktive und cloudbasierte Dienste. Spitzenreiter ist Amazon Web Services, gefolgt von Google Cloud, Microsoft Teams, iCloud und WhatsApp. Typisch sind hier Backups, Datei-Uploads, Videokonferenzen oder das Teilen von Medien.