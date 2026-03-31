Apple bringt am morgigen Mittwoch die AirPods Max 2 in den Handel. Mehrere US-Publikationen haben die Over-Ear-Kopfhörer bereits getestet und bewerten sie klanglich sowie technisch als solides Upgrade, bemängeln aber das unveränderte Äußere.

AirPods Max 2 im Test

Die AirPods Max 2 erhalten erstmals den H2-Chip, den Apple bereits seit 2022 in den AirPods Pro 2 verbaut. Während das Design der Kopfhörer unverändert bleibt, ist der H2 die große Neuerung.

Die aktive Geräuschunterdrückung soll laut Apple um den Faktor 1,5 besser arbeiten als beim Vorgänger. Laut MacRumors fällt die Geräuschunterdrückung tatsächlich deutlich besser aus als beim Vorgänger. 9to5Mac-Redakteur Chance Miller bemerkte den Unterschied beispielsweise bei Gartenarbeiten vor seinem Haus, wo die alten AirPods Max den Maschinenlärm noch durchließen, während die AirPods Max 2 nahezu alles blockten. AppleInsider testete die Geräuschunterdrückung mit einem HomePod-Stereopaar bei hoher Lautstärke und kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Nur ein schwaches Brummen drang noch durch.

Beim Klang fallen die Unterschiede weniger drastisch aus. Alle drei Publikationen beschreiben eine bessere Trennung von Höhen, Mitten und Tiefen sowie einen präziseren Bass, besonders bei höherer Lautstärke. MacRumors hebt die breitere Klangbühne gegenüber den AirPods Pro 3 hervor, die dem Over-Ear-Format zu verdanken ist. 9to5Mac und AppleInsider relativieren allerdings beide, dass sich der klangliche Unterschied zum Vorgänger in Grenzen hält und allein kein Kaufargument darstellt.

Deutlich enthusiastischer fällt das Urteil von Tom’s Guide aus. Redakteurin Erin Bashford bezeichnet die AirPods Max 2 nach zwei Wochen Testzeit als die besten Bluetooth-Kopfhörer, die sie je gehört hat. Der Klang sei satt, detailliert und über das gesamte Frequenzspektrum gleichmäßig stark. Weder die Sony WH-1000XM6 noch die Bose QuietComfort Ultra Gen 2 kämen in der Summe an die AirPods Max 2 heran. Auch Bashford lobt die Geräuschunterdrückung. Diese soll jedoch weiterhin nicht an die Leistung von Sony oder Bose herankommen. Bei der Akkulaufzeit von 20 Stunden sieht Bashford den größten Schwachpunkt, da Sony und Bose in derselben Preisklasse 30 Stunden bieten.

Neben der besseren Geräuschunterdrückung und dem Sound bringt der H2-Chip eine Reihe von Softwarefunktionen mit, die AirPods Pro-Nutzer schon kennen. Adaptive Audio passt die Geräuschunterdrückung automatisch an die Umgebung an, Conversation Awareness senkt die Lautstärke beim Sprechen und Live Translation übersetzt Gespräche in Echtzeit. Für 9to5Mac ist Adaptive Audio der größte Zugewinn im Alltag, weil die Funktion bei den alten AirPods Max nicht verfügbar war. Per Digital Crown lässt sich außerdem die iPhone-Kamera fernauslösen. Zudem reagiert Siri auf Kopfnicken und Kopfschütteln.

Was alle Tester stört, ist das unveränderte Design. Gewicht, Gehäuse, Bügel und das umstrittene Smart Case sind identisch mit dem Vorgänger aus dem Jahr 2020. Bei 386 Gramm gehören die AirPods Max 2 nach wie vor zu den schwersten Kopfhörern auf dem Markt. 9to5Mac kritisiert zusätzlich, dass sich die Kopfhörer nicht zusammenfalten lassen und im Rucksack unverhältnismäßig viel Platz beanspruchen.

AppleInsider vergibt vier von fünf Sternen. Wer die AirPods Max bequem findet und bereit ist, 549 US-Dollar (bei uns 579 Euro) auszugeben, bekommt laut den Testern exzellente Kopfhörer mit einem längst überfälligen technischen Update. Wer das Gewicht oder den Preis schon bei der ersten Generation kritisiert hat, wird jedoch wahrscheinlich auch mit der zweiten Generation nicht glücklich.

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BLENDE ALLES AUS – Bis zu 1,5x bessere Aktive Geräuschunterdrückung im Vergleich zur...

Nachfolgend haben wir noch einige Video-Reviews für euch:

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