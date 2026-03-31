Apple hat vor Kurzem die neuen AirPods Max 2 angekündigt. Die neuen Over-Ear-Kopfhörer lassen sich bereits bestellen und feiern morgen ihren offiziellen Verkaufsstart. Passenderweise hat Apple ein frisches Firmware-Update für die AirPods Max 2 veröffentlicht und ein Interview gegeben.

AirPods Max 2: Firmware-Update ist da

Kurz vor dem Verkaufsstart der AirPods Max 2 hat Apple das Firmware-Update 8E251 veröffentlicht. Welche Neuerungen das Update bietet ist aktuell nicht bekannt. Wir gehen von Bugfixes und Leistungsverbesserungen aus.

Apple setzt bei den AirPods Max 2 auf den H2-Chip. Dieser bietet zahlreiche neue Funktionen wie Live-Übersetzung, adaptives Audio, Geräuschreduzierung, Sprachisolierung und mehr.

Apple AirPods Max 2 kabellose Over-Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung, Adaptives Audio... ULTIMATIVES OVER-EAR HÖRERLEBNIS – Mit der Power des H2 Chip liefern die AirPods Max...

BLENDE ALLES AUS – Bis zu 1,5x bessere Aktive Geräuschunterdrückung im Vergleich zur...

Um die neue Firmware zu erhalten, stellt sicher, dass sich eure AirPods Max 2 in Reichweite eures iPhones, iPads oder Macs befinden und per Bluetooth verbunden sind. Verbindet anschließend das Apple-Gerät mit WLAN und die AirPods Max mit einem USB-C-Kabel mit dem Stromnetz. Innerhalb von rund 30 Minuten sollten das Update installiert sein.

Apple Manager äußert sich zu den AirPods Max 2 Neuerungen

Wie wir es von Apple gewohnt sind, wird ein Verkaufsstart bei Apple von einem Interview flankiert.

In dem Interview hat Apple weitere Einblicke in die Entwicklungsarbeit hinter den AirPods Max 2 gegeben, darunter den H2-Chip und die verbesserte aktive Geräuschunterdrückung

Tim Millet, Apples Vizepräsident für Plattformarchitektur, sagte gegenüber TechRadar , das Ziel der AirPods Max 2 und des H2-Chips sei, sicherzustellen, dass die Kopfhörer nur durch die Physik begrenzt seien, nicht durch die Chiparchitektur:

„Wenn wir bei Apple Chips entwickeln, steht immer das Produkt im Mittelpunkt. Wir verkaufen keine Chips auf dem freien Markt, und das gibt unserem Team den Luxus, genau zu wissen, wofür sie entwickeln“, sagt Millet.

Eric Treski, Apples Direktor für Audioproduktmarketing, erläuterte Apples Behauptung, die AirPods Max 2 böten eine 1,5-mal bessere aktive Geräuschunterdrückung (ANC) als ihre Vorgänger. „Wir ermitteln diesen Durchschnittswert von 1,5 über alle Frequenzen. Wir wählen nicht gezielt einzelne Frequenzen oder einen bestimmten Frequenzbereich aus“, erklärte Treski.

Das vollständige Interview findet ihr hier.