Die Gorillaz feiern ihr 25-jähriges Bandjubiläum und haben pünktlich zum Jubiläum ihr neues Album „The Mountain“ veröffentlicht. Dies hat Zane Lowe von Apple Music zum Anlass genommen, um ein ausführliches Interview mit der Band zu führen.

Gorillaz im Gespräch mit Zane Lowe von Apple Music

Kurz und knapp möchten wir euch auf ein aktuelles Gorillaz-Interview mit Zane Lowe von Apple Music aufmerksam machen. Im Gespräch geben Damon Albarn und Jamie Hewlett Einblicke in die Entstehung des neuen Projekts, sprechen darüber, wie sie in Zeiten von Verlust und Trauer Inspiration finden, und reflektieren ihre 25-jährige Zusammenarbeit. Zudem nehmen sie das Publikum mit auf eine Reise durch die Geschichte der Band – im Rahmen der immersiven Experience „House of Kong“ in Los Angeles.

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Zum neuen Album gab Damon Albarn unter anderem folgendes zu Protokoll: