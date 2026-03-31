Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 1 zu iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 und Co. für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Mittlerweile sind die jeweiligen Beta-Versionen auf zahlreichen Entwickler-Geräten installiert und es zeigen sich die ersten Neuerungen. Wir blicken auf die iOS 26.5 Beta 1 und die neuen Funktionen.

iOS 26.5 Beta 1: Das sind die Neuerungen

Apple Karten – Vorgeschlagene Orte

In der Apple Karten-App gibt es eine neue Funktion namens „Vorgeschlagene Orte“, die basierend auf beliebten Orten in der Nähe und kürzlich durchgeführten Suchanfragen Ausflugsziele empfiehlt. Sobald Apple Werbeanzeigen innerhalb der Karten-App freischaltet, wird Werbung auch im Bereich der „Vorgeschlagene Orte“ angezeigt.

Werbung innerhalb der Karten-App

Werbung innerhalb der Karten-App ist ein gutes Stichwort. Erst kürzlich hatte Apple Werbeanzeigen innerhalb der Karten-App in den USA und Kanada für den Sommer angekündigt. Mit dem Update auf iOS 26.5 legt das Unternehmen hierfür die Grundlage. Unternehmen können dann Anzeigen schalten, die in den Suchergebnissen und unter „Vorgeschlagene Orte“ angezeigt werden.

Im Code der iOS 26.5 Beta heißt es „Karten können lokale Anzeigen basierend auf Ihrem ungefähren Standort, Ihren aktuellen Suchbegriffen oder Ihrer Kartenansicht während der Suche anzeigen.“ Die Anzeigen werden deutlich als „Anzeige“ gekennzeichnet.

RCS Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Seit einiger Zeit arbeitet Apple an der Implementiert der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten zwischen iPhone- und Android-Nutzern. Mit der Beta 1 zu iOS 26.5 wurde das Ganze wieder aktiviert. In den Einstellungen der Nachrichten-App gibt es einen Schalter für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die standardmäßig aktiviert ist. E2EE für RCS bedeutet, dass die Kommunikation zwischen iPhone- und Android-Nutzern verschlüsselt ist und von Dritten nicht abgefangen und gelesen werden kann.

Europäische Union: Änderungen bei tragbaren Geräten von Drittanbietern.

Um den Vorgaben der EU zu genügen, arbeitet Apple an neuen Interoperabilitätsfunktionen. Apple hat diese Funktionen bereits in früheren Betaversionen getestet, die Funktion zum Teilen von Live-Aktivitäten ist jedoch neu.

New in iOS 26.5 b1: Live Activity Forwarding for 3rd party devices. „Sync iPhone Live Activities with other devices“ „Live Activities include app names and app content, which may contain personal information such as your health data, location data, and purchasing history.“ pic.twitter.com/dZeEvuIrmk — Aaron (@aaronp613) March 30, 2026

Ähnlich wie AirPods lassen sich Kopfhörer von Drittanbietern demnächst durch Annäherung mit dem iPhone koppeln. Zubehör von Drittanbietern, wie z. B. Smartwatches, kann Benachrichtigungen vom iPhone empfangen. Nutzer können eingehende Benachrichtigungen ansehen und darauf reagieren – eine Funktion, die bis dato der Apple Watch vorbehalten ist. Live-Aktivitäten können mit Wearables von Drittanbietern synchronisiert werden.

Weitere Neuerungen

Darüberhinaus gibt es kleinere Anpassungen. Wenn ihr Zubehör, wie z.B. ein Magic Keyboard über USB-C mit einem iPhone verbindet, stellt das iPhone automatisch eine Bluetooth-Verbindung mit dem Zubehörteil her. Beim Wechseln von einem iPhone zu einem Android-Gerät gibt es eine neue Zeit-Einstellung, mit der ihr wählen könnt, welche Nachrichtenanhänge übertragen werden sollen. Man kann zwischen „Alle“, „1 Jahr“ oder „30 Tage“ wählen.

New in iOS 26.5 b1: Magic accessory bluetooth pairing via USB. When you plug in a Magic accessory to your iPhone or iPad, it will automatically connect to your device via Bluetooth when unplugged. Just like how it works on Mac pic.twitter.com/foPB2lnw1z — Aaron (@aaronp613) March 30, 2026

In Apple Bücher bereitet Apple neue „Auszeichungen“ vor, die vermutlich erst Ende des Jahres bei den Jahres-Charts zur Geltung kommen und zum guten Schluss bietet iOS 26.5 eine neue Inuktitut-Tastaturlayout-Option.