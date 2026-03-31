Das Warten auf das große Siri-Upgrade geht weiter. Nachdem mit iOS 26.4 und der Beta 1 zu iOS 26.5 nichts in dieser Angelegenheit passiert ist, scheint es so, dass Apple sich alle Siri-Neuerungen für iOS 27 aufspart. Im Rahmen der WWDC26-Keynote werden wir vermutlich am 08. Juni einen ersten Vorgeschmack erleben. Eine Neuerungen, die Siri bieten soll, liegt in der gleichzeitigen Aufgabenerledigung mehrere Anfragen.

iOS 27: Siri soll mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen können

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass die aktualisierte Siri mit iOS 27 mehrere Befehle in einer einzigen Anfrage verarbeiten kann. Mit dieser Funktion könnten Nutzer mehrstufige Anfragen stellen, die Siri dann ausführt. So könntet ihr mit einer Anfrage beispielsweise eine Erinnerung erstellen, eine Wegbeschreibung zu einem Ort abrufen und anschließend eine Nachricht an einen Bekannten senden.

In dem Bericht heißt es

Diese Funktion würde es Nutzern ermöglichen, Anfragen zu kombinieren – beispielsweise Siri nach dem Wetter zu fragen, einen Kalendereintrag zu erstellen und eine Nachricht zu senden – alles in einer einzigen Anfrage. Aktuell müssen Nutzer Siri-Anfragen einzeln stellen, was Siri im Bereich der künstlichen Intelligenz im Rückstand hält.

Es sieht so aus, als würde Siris Gemini-basiertes Upgrade Apples Sprachassistentin in iOS 27 komplett überarbeiten. Von modernem Chatbot-Verhalten bis hin zu einer eigenständigen App könnte Siri der Star der WWDC im Juni werden.