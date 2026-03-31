Apple hat gestern die erste Beta von iOS 26.5 für Entwickler veröffentlicht. Das Update fällt bislang überschaubar aus, doch in den Release Notes versteckt sich ein interessantes Detail für App-Abonnements.

Monatsweise zahlen, jährlich binden

Laut den Entwickler-Dokumenten arbeitet Apple an einem neuen Abo-Modell, das monatliche Zahlungen mit einer Bindung über zwölf Monate kombiniert. Im Grunde handelt es sich um ein Jahresabo, das in zwölf Einzelbeträge aufgeteilt wird. Für Nutzer, die sich nicht auf eine Einmalzahlung für ein ganzes Jahr einlassen wollen, könnte das eine attraktive Alternative sein, vermutlich verbunden mit einem Preisvorteil gegenüber dem reinen Monatsabo.

In den Release Notes heißt es:

„Sie können Preisinformationen für Abonnements einsehen, die über eine monatliche Abrechnungskonfiguration mit einer Laufzeit von 12 Monaten verfügen …“ „Sie können den Abrechnungsplan-Typ festlegen, der für Abonnements mit einer monatlichen Abrechnungskonfiguration und einer Laufzeit von 12 Monaten verwendet werden soll …“

Ob Apple das klassische Jahresabo damit ersetzen oder eine zusätzliche Option anbieten will, geht aus den Release Notes nicht hervor. Für Entwickler wäre eine dritte Abo-Stufe neben Monats- und Jahresplan aber ein willkommenes Werkzeug, um Nutzer mit niedrigerer Einstiegshürde an längere Laufzeiten heranzuführen.

Neben dem neuen Abo-Modell bringt iOS 26.5 eine „Suggested Places“-Funktion in Apple Maps und die Rückkehr der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten. Alle Neuerungen haben wir euch hier zusammengefasst.