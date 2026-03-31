Gestern Abend hat Apple die erste Beta-Runde zu iOS 26.5 und Co. für eingetragene Entwickler eröffnet. Auf die Neuerungen, die das kommende X.5 Update mit sich bringt, sind wir bereits mit einer Übersicht eingegangen. Über eine Neuerungen möchten wir noch einmal etwas detaillierter informieren, da sich diese in erster Linie an Nutzer in der Europäischen Union richtet.

Apple stellt Weichen für Nutzer in der EU

Apple weitet seine Interoperabilitäts-Bemühungen zur Erfüllung des Digital Markets Act (DMA) weiter aus. In der neuen iOS 26.5 Beta n1testet das Unternehmen aus Cupertino mehrere Funktionen, die bislang exklusiv Apple-eigenen Geräten vorbehalten waren. Diese sollen nun für für Drittanbieter-Wearables für Nutzer in der Europäischen Union geöffnet werden.

Drei neue Funktionen im Überblick

Konkret umfasst die Beta drei Neuerungen für kompatible Drittgeräte: ein AirPods-ähnliches Proximity Pairing, eine Benachrichtigungsweiterleitung sowie die Unterstützung von Live Activities. Tests zu den neuen Funktionen liefen bereits im Rahmen der Beta-Versionen von iOS 26.3 und iOS 26.4, ohne dass die Funktionen bislang für Nutzer freigeschaltet wurden.

Das Proximity Pairing ermöglicht es, Drittanbieter-Kopfhörer oder andere Wearables durch einfaches Annähern ans iPhone oder iPad mit einem einzigen Tipp zu koppeln. Besitzer von AirPods werden diese einfachen Prozess bereits kennen. Das Ganze soll zukünftig auch Drittanbieter-Zubehör zur Verfügung stehen. Der bisher notwendige mehrstufige Bluetooth-Pairing-Prozess würde damit entfallen.

Die Benachrichtigungsweiterleitung erlaubt es Drittanbieter-Smartwatches, eingehende Mitteilungen vom iPhone an die Smartwatch weiterzuleiten und diese dort anzuzeigen. Nutzer können auf ihrer Smartwatch auch darauf reagieren – eine Funktion, die bisher ausschließlich der Apple Watch vorbehalten war. Neu hinzugekommen in iOS 26.5 Beta 1 ist außerdem die Übertragung von Live Activities an Drittgeräte, die damit ebenfalls unter die Benachrichtigungsweiterleitung fallen.

Wichtig: Benachrichtigungen können jeweils nur an ein Gerät weitergeleitet werden – ist ein Drittgerät aktiv, werden die Benachrichtigungen auf der Apple Watch deaktiviert.

Automatische Audioumschaltung für Zubehör von Drittanbietern in der EU

Darüberhinaus bereitet in der EU eine automatische Audioumschaltung für Zubehör von Drittanbietern vor. In einem kürzlich veröffentlichten Support-Dokument für ein Framework namens AudioAccessoryKit bestätigt Apple, dass es Drittanbietern von Zubehör ermöglichen wird, Kopfhörerdaten mit dem System zu teilen, um die automatische Audioumschaltung zu unterstützen.

Dort heißt es

Dieses Framework unterstützt ausschließlich iPhone und iPad. Sie können eine App, die dieses Framework nutzt, auf Geräten in jeder Region entwickeln und testen. Aktuell kann das Framework nur für die Entwicklung oder Ad-hoc-Tests verwendet werden. Die Unterstützung für die Einreichung im App Store, TestFlight und alternative Vertriebswege wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Kundeninstallationen Ihrer App können das Framework nur auf Geräten in der EU nutzen, die mit einem Apple-Account eines EU-Landes oder einer EU-Region angemeldet sind.

Nur für EU-Nutzer

Alle drei Funktionen sind ausschließlich für Nutzer und Gerätehersteller in der Europäischen Union vorgesehen. Die Europäische Kommission hatte angekündigt, dass Apple diese Änderungen noch 2026 in Europa ausrollen wird. Einen genauen Starttermin hat Apple bisher nicht genannt. Entwickler können die neuen Schnittstellen bereits mit Drittanbieter-Fernsehern, Smartwatches und Kopfhörern testen.